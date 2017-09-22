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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31090475/
22 сентября 2017, 11:27 | Футбол: Чемпионат мира | Прессбол

Игорь Криушенко назвал окончательный состав сборной Беларуси на октябрьские матчи с командами Голландии и Франции

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко определился с окончательным списком игроков, вызванных на матчи квалификации ЧМ-2018 против сборных Голландии и Франции.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко определился с окончательным списком игроков вызванных на матчи квалификации ЧМ-2018 против сборных Голландии и Франции. Увеличить
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Сбор главной команды страны продлится со 2 по 10 октября, — информирует официальный сайт Белорусской федерации футбола. Наша дружина разместится в техническом центре АБФФ, а тренировки будут проходить на комплексе футбольных полей Ассоциации «Белорусская федерация футбола». 7 октября сборная Беларуси сыграет заключительный домашний поединок против сборной Голландии. Матч пройдет на «Борисов-Арене» и начнется в 21.45. 9 октября команда отправится в Париж. Выездной матч квалификации чемпионата мира состоится 10 октября. Игра на «Стад де Франс» также стартует в 21.45 по белорусскому времени.

Главный тренер вызвал в расположение национальной команды 23 футболиста:

Вратари: Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Черноморец», Украина), Сергей Игнатович («Динамо», Минск).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков (БАТЭ), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Турция), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — «Шахтер»), Алексей Гаврилович («Динамо», Брест), Александр Сачивко («Динамо», Минск).

Полузащитники: Станислав Драгун, Алексей Риос, Игорь Стасевич (все — БАТЭ), Сергей Баланович («Амкар», Россия), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо», Минск), Александр Карницкий («Тосно», Россия).

Нападающие: Николай Сигневич, Михаил Гордейчук (оба — БАТЭ), Павел Савицкий («Неман»), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ») Антон Сарока («Динамо», Минск).

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