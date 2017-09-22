В Москве к ЧМ-2018 могут подготовить волонтеров со знанием японского языка

«Туристический поток между Россией и Японией в последнее время был не очень высоким, однако в этом году ситуация резко изменилась, и количество японских туристов в России стало стремительно расти. Кроме того, сборная Японии будет участвовать в чемпионате мира по футболу в следующем году. Я считаю, что мы можем проработать возможность того, чтобы в рамках программы по подготовке волонтеров к чемпионату мира набрали людей в том числе со знанием японского языка», — сказал он.

По его словам, всего в Москве будет задействовано около девяти тысяч волонтеров, которые будут помогать туристам на стадионах, в аэропортах и на улицах столицы. «Департамент транспорта Москвы уделяет большое внимание языковой подготовке, в том числе это касается сотрудников системы общественного транспорта, кассиров в метро. Аналогичные меры принимаются и в сферах здравоохранения, охраны общественного порядка», — добавил Тихненко.

Кроме того, он заявил, что московские власти намерены провести мониторинг бронирования номеров в отелях, чтобы выяснить, в каких районах будут концентрироваться болельщики из той или иной страны. Это необходимо для того, чтобы правильно организовать работу волонтеров. «При необходимости, если к нам будут приезжать крупные группы болельщиков из одной страны, мы готовы предоставить им сопровождение», — отметил Тихненко.

В последние годы, по разным оценкам, Японию посетили около 70 тысяч россиян, примерно такое же число японцев приезжали в Россию. С начала 2017 года стороны пошли на взаимное упрощение визового режима. Это положительно отразилось на туристическом потоке между двумя странами. По данным Ростуризма, число россиян, посетивших Японию, с начала этого года выросло на 40% по сравнению с прошлым, а число японцев, приехавших в РФ, — на 18%