Москва ожидает до 1 млн болельщиков в дни ЧМ-2018

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Бронирование номеров сейчас идет очень активно, многие выбирают Москву в качестве города-базы, чтобы при необходимости поехать оттуда в другие города, где проходят матчи. Мы ожидаем, что до миллиона болельщиков приедут в Москву в дни чемпионата мира», — сказал он. Он также отметил, что власти Москвы ввели регулирование цен на размещение в гостиницах Москвы, чтобы они не завышались в дни проведения мирового чемпионата.

По его словам, на сегодняшний день в Москве функционируют более тысячи гостиниц с общим номерным фондом 63 тыс. номеров, при этом в среднем туристы проводят в столице три-четыре дня. «С учетом того, что многие из гостиниц хостельного типа, то единовременно в столице могут разместиться 163 тыс. человек. В этом году планируется построить еще 11 брендовых отелей с фондом 3 тыс.номеров. Также мы ожидаем, что к чемпионату мира откроется около 100 недорогих гостиниц, в том числе хостелов», — добавил Тихненко.

Начальник управления гостиничного хозяйства рассказал, что в рамках подготовки к ЧМ-2018 в Москве «ведется строительство новых объектов, общественных зон, проводится расширение пешеходных маршрутов, готовится обширная культурная программа».