Москва ожидает до 1 млн болельщиков в дни ЧМ-2018
ТОКИО, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Российская столица ожидает до 1 млн болельщиков из разных стран в дни проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в пятницу сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС начальник управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма Москвы Алексей Тихненко, который находится с визитом в Токио, где проходит международная выставка туризма JATA.
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«Бронирование номеров сейчас идет очень активно, многие выбирают Москву в качестве
По его словам, на сегодняшний день в Москве функционируют более тысячи гостиниц с общим номерным фондом 63 тыс. номеров, при этом в среднем туристы проводят в столице
Начальник управления гостиничного хозяйства рассказал, что в рамках подготовки к ЧМ-2018 в Москве «ведется строительство новых объектов, общественных зон, проводится расширение пешеходных маршрутов, готовится обширная культурная программа».
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве,
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