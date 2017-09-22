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22 сентября 2017, 11:11 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Москва ожидает до 1 млн болельщиков в дни ЧМ-2018

ТОКИО, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Российская столица ожидает до 1 млн болельщиков из разных стран в дни проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в пятницу сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС начальник управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма Москвы Алексей Тихненко, который находится с визитом в Токио, где проходит международная выставка туризма JATA.

<em>ТОКИО 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/.</em> Российская столица ожидает до 1 млн болельщиков из разных стран в дни проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в пятницу сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС начальник управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма Москвы Алексей <span class=error>Тихненко</span> который находится с визитом в Токио где проходит международная выставка туризма <span class=error>JATA</span>. Увеличить
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«Бронирование номеров сейчас идет очень активно, многие выбирают Москву в качестве города-базы, чтобы при необходимости поехать оттуда в другие города, где проходят матчи. Мы ожидаем, что до миллиона болельщиков приедут в Москву в дни чемпионата мира», — сказал он. Он также отметил, что власти Москвы ввели регулирование цен на размещение в гостиницах Москвы, чтобы они не завышались в дни проведения мирового чемпионата.

По его словам, на сегодняшний день в Москве функционируют более тысячи гостиниц с общим номерным фондом 63 тыс. номеров, при этом в среднем туристы проводят в столице три-четыре дня. «С учетом того, что многие из гостиниц хостельного типа, то единовременно в столице могут разместиться 163 тыс. человек. В этом году планируется построить еще 11 брендовых отелей с фондом 3 тыс.номеров. Также мы ожидаем, что к чемпионату мира откроется около 100 недорогих гостиниц, в том числе хостелов», — добавил Тихненко.

Начальник управления гостиничного хозяйства рассказал, что в рамках подготовки к ЧМ-2018 в Москве «ведется строительство новых объектов, общественных зон, проводится расширение пешеходных маршрутов, готовится обширная культурная программа».

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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