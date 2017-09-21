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21 сентября 2017, 17:05 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сорокин: Строительство стадиона ЧМ-2018 в Самаре нагоняет нужный темп

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Строительство стадиона «Самара-Арена», который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, нагоняет нужный темп. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Ранее сообщалось, что сроки строительства объекта отставали от графика.

«Самара нагоняет темпы строительства. Точной информации по какой-то задержке у меня нет. Да, она была, но сейчас задержка компенсируется. Строительной готовности стоит ждать в конце декабря, как было указано в госконтрактах, потом будет адаптация арены к чемпионату мира — это уже другая работа», — сказал Сорокин.

Также гендиректор оргкомитета «Россия-2018» рассказал о ходе строительства другой арены к ЧМ-2018 в Ростове-на- Дону. «По дате открытия “Ростов-Арены” у меня пока нет информации, пока это не решено. Строительство стадиона в Ростове-на-Дону находится на высокой стадии готовности, мы удовлетворены темпами. По матчу-открытия [стадиона] решение примет Российский футбольный союз», — сообщил Сорокин.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал. «Ростов-Арена» примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.
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