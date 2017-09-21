Сорокин: Строительство стадиона ЧМ-2018 в Самаре нагоняет нужный темп

Ранее сообщалось, что сроки строительства объекта отставали от графика.

«Самара нагоняет темпы строительства. Точной информации по какой-то задержке у меня нет. Да, она была, но сейчас задержка компенсируется. Строительной готовности стоит ждать в конце декабря, как было указано в госконтрактах, потом будет адаптация арены к чемпионату мира — это уже другая работа», — сказал Сорокин.

Также гендиректор оргкомитета «Россия-2018» рассказал о ходе строительства другой арены к ЧМ-2018 в Ростове-на- Дону. «По дате открытия “Ростов-Арены” у меня пока нет информации, пока это не решено. Строительство стадиона в Ростове-на-Дону находится на высокой стадии готовности, мы удовлетворены темпами. По матчу-открытия [стадиона] решение примет Российский футбольный союз», — сообщил Сорокин.