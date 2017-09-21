Сорокин: Строительство стадиона ЧМ-2018 в Самаре нагоняет нужный темп
МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Строительство стадиона «Самара-Арена», который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, нагоняет нужный темп. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Ранее сообщалось, что сроки строительства объекта отставали от графика.
«Самара нагоняет темпы строительства. Точной информации по
Также гендиректор оргкомитета «Россия-2018» рассказал о ходе строительства другой арены к ЧМ-2018 в Ростове-на- Дону. «По дате открытия “Ростов-Арены” у меня пока нет информации, пока это не решено. Строительство стадиона в
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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