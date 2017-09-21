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21 сентября 2017, 16:45 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сорокин: Позиции России в ФИФА всегда были крепки, а Мутко вывел их на новый уровень

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Позиции России в Международной федерации футбола (ФИФА) всегда были крепки, а глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко вывел их на новый уровень. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018», член совета ФИФА Алексей Сорокин.

В среду в рамках внеочередного конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялись выборы в совет ФИФА, Сорокин был единственным кандидатом на одно вакантное место в совете от Европы, и члены конгресса поддержали его единогласно.

«Миссия очень простая — это работа в совете ФИФА, отслеживание интересов УЕФА и России, в случае возникновения вопросов. Работа для глобального развития игры, работа для оптимизации организации соревнований — весь комплекс вопросов управления футболом в глобальном масштабе. Позиции России в ФИФА всегда были крепки, они были крепки на протяжении последних многих десятилетий. Работа Мутко в исполкоме ФИФА вывела позицию России на качественно другой уровень», — сказал Сорокин.

«Пока мне никто не предлагал возглавить комиссию в ФИФА, этот вопрос не обсуждался. Но это и не может так быстро произойти. Думаю, многое решится на первом заседании исполкома. Вероятность этого есть, будем обсуждать этот вопрос с руководством ФИФА», — заключил собеседник агентства.

Основные выборы в совет ФИФА прошли на конгрессе УЕФА в Хельсинки в апреле. Изначально на четыре места претендовали пять кандидатов, однако кандидатура вице-премьера РФ Мутко не была допущена из-за несоответствия по критерию политической нейтральности. Мутко с 2009 года входил в исполком ФИФА, который в 2016 году был преобразован в совет ФИФА.
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