Сорокин: Претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Делегация Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам шестого инспекционного визита не будет иметь претензий по подготовке российских городов к чемпионату мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» с 26 сентября по 5 октября проведет шестой операционный визит по подготовке стадионов, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года. Делегацию возглавят Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
«Это плановое мероприятие, обычный инспекционный визит, которых у нас уже было достаточно много. Мы поедем по городам, которые не принимали Кубок конфедераций. Города, где проходил этот турнир, будут рассмотрены по видеоконференции», — рассказал Сорокин.
«Как всегда, центром притяжения станут стадионы, на них будет строиться основная работа, будут презентации городов, выезды на отдельные объекты — тренировочные площадки, отдельные гостиницы, которые вызывают беспокойство. Отправимся мы 26-го числа вечером, 27-го — первый рабочий день в Екатеринбурге», — сообщил собеседник ТАСС.
«Стоит надеяться, что возникнет масса вопросов, для этого мы и работаем. Если говорить о претензиях, то их не будет — у нас все
Инспекция посетит восемь городов (по порядку): Екатеринбург, Самару, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на- Дону, Волгоград, Калининград и Москву (стадион «Лужники»). Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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