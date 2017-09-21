Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» с 26 сентября по 5 октября проведет шестой операционный визит по подготовке стадионов, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года. Делегацию возглавят Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

«Это плановое мероприятие, обычный инспекционный визит, которых у нас уже было достаточно много. Мы поедем по городам, которые не принимали Кубок конфедераций. Города, где проходил этот турнир, будут рассмотрены по видеоконференции», — рассказал Сорокин.

«Как всегда, центром притяжения станут стадионы, на них будет строиться основная работа, будут презентации городов, выезды на отдельные объекты — тренировочные площадки, отдельные гостиницы, которые вызывают беспокойство. Отправимся мы 26-го числа вечером, 27-го — первый рабочий день в Екатеринбурге», — сообщил собеседник ТАСС.

«Стоит надеяться, что возникнет масса вопросов, для этого мы и работаем. Если говорить о претензиях, то их не будет — у нас все более-менее в графике. Подготовка стадионов и прилегающей территории — вопрос очень многогранный, там пересекаются много функций и активностей — от грамотного планирования зависит успех каждого матча в отдельности. Пока нам это удавалось на Кубке конфедераций, и нет никаких предпосылок, что нам это не удастся на чемпионате мира», — считает Сорокин.