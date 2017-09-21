Европейская ассоциация болельщиков подала заявку в ФИФА на организацию фан-посольств на ЧМ

«Буквально вчера мы подали заявку в ФИФА, чтобы на чемпионате мира организовывать фан-посольства. Каждая страна будет организовывать переносной пункт в городах, где играет их команда, для информирования фанатов и демонстрации им позитивных примеров того, как себя вести, куда ходить и чего не стоит делать», — сказал Устян.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.