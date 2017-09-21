Европейская ассоциация болельщиков подала заявку в ФИФА на организацию фан-посольств на ЧМ
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Европейская ассоциация футбольных болельщиков (FSE) подала заявку в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой организовать на чемпионате мира 2018 года
фан-посольства разных стран. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил представитель ассоциации, основатель инициативы «Болельщики ЦСКА против расизма» Роберт Устян.
«Буквально вчера мы подали заявку в ФИФА, чтобы на чемпионате мира организовывать
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве,
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