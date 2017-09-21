Глава МЧС: «Безопасный город» должен иметь доступ к камерам наблюдения на ЧМ-2018

«Оператор “Безопасного города” должен иметь возможность в режиме реального времени получать доступ к изображению с камер видеонаблюдения, установленных на объектах ЧМ-2018, федеральных автотрассах и объектах инфраструктуры», — сказал Пучков в четверг в ходе посещения центра обработки вызовов «Системы 112» в Казани.

Министр также подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность гостям, которые предпочтут остановиться в частном секторе.

Представители центра доложили министру, что операторы системы могут принимать вызовы на русском, английском и татарском языках, а на время проведения крупных спортивных соревнований будут привлекаться волонтеры — носители других языков.