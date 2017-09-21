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21 сентября 2017, 12:29 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Глава МЧС: «Безопасный город» должен иметь доступ к камерам наблюдения на ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил обеспечить возможность в режиме реального времени отслеживать происходящее на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года через систему «Безопасный город».

«Оператор “Безопасного города” должен иметь возможность в режиме реального времени получать доступ к изображению с камер видеонаблюдения, установленных на объектах ЧМ-2018, федеральных автотрассах и объектах инфраструктуры», — сказал Пучков в четверг в ходе посещения центра обработки вызовов «Системы 112» в Казани.

Министр также подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность гостям, которые предпочтут остановиться в частном секторе.

Представители центра доложили министру, что операторы системы могут принимать вызовы на русском, английском и татарском языках, а на время проведения крупных спортивных соревнований будут привлекаться волонтеры — носители других языков.

Татарстан изначально был пилотным регионом по внедрению «Системы 112» и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В настоящее время на его территории апробируется ряд инноваций, в частности, диспетчеры в Казани в тестовом режиме могут определять геолокацию звонящего, а также отслеживать перемещение школьных автобусов. Контроль за школьными автобусами позволил снизить их аварийность на 100%.
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