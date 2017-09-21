Города, принимающие футбольный ЧМ-2018, не попали в список самых грязных городов РФ

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Доклад Министерства природных ресурсов и экологии РФ опубликован на официальном сайте ведомства. Согласно данным доклада, в топ-20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы вошли: Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Ранее Москва и Санкт-Петербург, где пройдут наибольшее количество игр чемпионата мира, включая полуфинальные и финальный матчи, вошли в десятку наиболее чистых регионов страны.