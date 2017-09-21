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21 сентября 2017, 12:16 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Города, принимающие футбольный ЧМ-2018, не попали в список самых грязных городов РФ

МОСКВА, 21 сен — Р-Спорт. Города, которые в 2018 году примут матчи футбольного чемпионата мира в России, не попали в список самых грязных городов страны, опубликованный в четверг.

<em>МОСКВА 21 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Города которые в 2018 году примут матчи футбольного чемпионата мира в России не попали в список самых грязных городов страны опубликованный в четверг. Увеличить
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Доклад Министерства природных ресурсов и экологии РФ опубликован на официальном сайте ведомства. Согласно данным доклада, в топ-20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы вошли: Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Ранее Москва и Санкт-Петербург, где пройдут наибольшее количество игр чемпионата мира, включая полуфинальные и финальный матчи, вошли в десятку наиболее чистых регионов страны.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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