Города, принимающие футбольный ЧМ-2018, не попали в список самых грязных городов РФ
МОСКВА, 21 сен —
Р-Спорт. Города, которые в 2018 году примут матчи футбольного чемпионата мира в России, не попали в список самых грязных городов страны, опубликованный в четверг.
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Доклад Министерства природных ресурсов и экологии РФ опубликован на официальном сайте ведомства. Согласно данным доклада, в топ-20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы вошли: Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск,
Ранее Москва и
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде,
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