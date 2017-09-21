Дети из домов-интернатов Челябинска увидят кубок чемпионата мира по футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным городской думы, в Челябинске проводится первый городской турнир по мини-футболу для воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и домов-интернатов. В турнире примут участие 13 команд в двух возрастных категориях: 12−13 и 14−15 лет.

«Перед началом соревнований юным спортсменам представится уникальная возможность своими глазами увидеть кубок чемпионата мира по футболу и сделать памятные фотографии с главным трофеем мирового футбольного чемпионата. Специально к открытию турнира кубок привезут на стадион представители организационного комитета ФИФА», — говорится в сообщении.

В конце турнира победители соревнований сыграют итоговый матч с командой депутатов гордумы, уточняется в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, для всех участников соревнований депутаты приготовили подарки — наборы спортивной формы и футбольные мячи, а также сладкие призы.

Также во время соревнований все желающие смогут потренироваться в сдаче норм ГТО, специально для этого будут приглашены сертифицированные тренеры, добавляется в сообщении.