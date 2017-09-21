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21 сентября 2017, 11:56 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Дети из домов-интернатов Челябинска увидят кубок чемпионата мира по футболу

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен — РИА Новости. Воспитанники домов-интернатов в пятницу увидят кубок чемпионата мира по футболу весом более 6 килограммов, сделанный из чистого золота и впервые прибывший в Челябинск 19 сентября, сообщила пресс-служба городской думы.

<em>ЧЕЛЯБИНСК 21 <span class=error>сен</span> — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>Воспитанники <nobr>домов-интернатов</nobr> в пятницу увидят кубок чемпионата мира по футболу весом более 6 килограммов сделанный из чистого золота и впервые прибывший в Челябинск 19 сентября сообщила <nobr>пресс-служба</nobr> городской думы. Увеличить
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По данным городской думы, в Челябинске проводится первый городской турнир по мини-футболу для воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и домов-интернатов. В турнире примут участие 13 команд в двух возрастных категориях: 12−13 и 14−15 лет.

«Перед началом соревнований юным спортсменам представится уникальная возможность своими глазами увидеть кубок чемпионата мира по футболу и сделать памятные фотографии с главным трофеем мирового футбольного чемпионата. Специально к открытию турнира кубок привезут на стадион представители организационного комитета ФИФА», — говорится в сообщении.

В конце турнира победители соревнований сыграют итоговый матч с командой депутатов гордумы, уточняется в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, для всех участников соревнований депутаты приготовили подарки — наборы спортивной формы и футбольные мячи, а также сладкие призы.

Также во время соревнований все желающие смогут потренироваться в сдаче норм ГТО, специально для этого будут приглашены сертифицированные тренеры, добавляется в сообщении.
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