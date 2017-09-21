Дети из домов-интернатов Челябинска увидят кубок чемпионата мира по футболу
ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен — РИА Новости. Воспитанники
домов-интернатов в пятницу увидят кубок чемпионата мира по футболу весом более 6 килограммов, сделанный из чистого золота и впервые прибывший в Челябинск 19 сентября, сообщила пресс-служба городской думы.
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По данным городской думы, в Челябинске проводится первый городской турнир по
«Перед началом соревнований юным спортсменам представится уникальная возможность своими глазами увидеть кубок чемпионата мира по футболу и сделать памятные фотографии с главным трофеем мирового футбольного чемпионата. Специально к открытию турнира кубок привезут на стадион представители организационного комитета ФИФА», — говорится в сообщении.
В конце турнира победители соревнований сыграют итоговый матч с командой депутатов гордумы, уточняется в сообщении.
Кроме того, по данным
Также во время соревнований все желающие смогут потренироваться в сдаче норм ГТО, специально для этого будут приглашены сертифицированные тренеры, добавляется в сообщении.
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