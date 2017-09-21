Во время ЧМ-2018 будет курсировать 500 бесплатных поездов

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Порядка 55−60% человек планируется перевозить авиатранспортом, 35−40% болельщиков — железнодорожным транспортом, и 5−10% — автотранспортом.

Все перевозки будут организованы по «хабовому» принципу. Транспортными хабами станут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, и, возможно, Екатеринбург.

Порядка 300 тыс. человек) будут перевезены на бесплатной основе специально выделенными для этого поездами. Для этого планируется выделить 500 составов (в два раза, чем на Кубок Конфедераций).

Как заявил представитель АНО «Транспортная дирекция ЧМ 2018» Александр Демидов: «Опыт Кубка Конфедераций будет учтен — реклама бесплатных железнодорожных составов начнется раньше, чем это было в э2017 году, а их расписание будет серьезно оптимизировано с учетом прошлых ошибок».

По данным транспортной дирекции, бесплатные поезда во время Кубка Конфедераций оказались загруженными всего на треть, а маршрут Санкт-Петербург — Сочи оказался практически вообще не востребованным болельщиками из-за длительного времени в пути.

«Все эти нюансы будут приняты во внимание, и на время Чемпионата бесплатная перевозка будет достаточной и сбалансированной. Кроме того, предоставление бесплатных транспортных услуг во всех городах ЧМ будет унифицировано», — подчеркнул Демидов.

Как сообщало ИА REGNUM, продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года стартовала 14 сентября. В ходе первого периода первого этапа болельщики могут оставить заявку на покупку билета на любой матч турнира. На покупку билетов на ЧМ-2018 подано почти 1 млн заявок.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На сегодняшний день участие в мундиале, кроме сборной России, обеспечили себе команды Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.