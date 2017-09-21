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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31075342/
21 сентября 2017, 10:00 | Футбол: Чемпионат мира | Vesti.kz

Стало известно место проведения последнего для сборной Казахстана домашнего матча в отборе на ЧМ-2018

Стало известно место проведения матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018 по футболу между сборными Казахстана и Армении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд состоится 8 октября на стадионе «Астана Арена». Начало матча в 22:00 по столичному времени. Это будет заключительная для сборной Казахстана домашняя игра в отборочной компании.

Подопечные Александра Бородюка в текущем отборочном цикле провела четыре матча дома: игры против Польши (2:2), Румынии (0:0) и Черногории (0:3) прошли в Астана. Еще одна встреча против Дании (1:3) состоялся в Алматы.

5 октября сборная Казахстана сыграет на выезде с командой Румынии.

Добавим, что после восьми туров Казахстан с двумя очками замыкает отборочную группу T и не имеет шансов на выход в финальную часть ЧМ-2018.

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