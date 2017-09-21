Стало известно место проведения последнего для сборной Казахстана домашнего матча в отборе на ЧМ-2018

Встреча команд состоится 8 октября на стадионе «Астана Арена». Начало матча в 22:00 по столичному времени. Это будет заключительная для сборной Казахстана домашняя игра в отборочной компании.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 8.10.2017, 19:00 -:- Казахстан Армения

Подопечные Александра Бородюка в текущем отборочном цикле провела четыре матча дома: игры против Польши (2:2), Румынии (0:0) и Черногории (0:3) прошли в Астана. Еще одна встреча против Дании (1:3) состоялся в Алматы.

5 октября сборная Казахстана сыграет на выезде с командой Румынии.

Добавим, что после восьми туров Казахстан с двумя очками замыкает отборочную группу T и не имеет шансов на выход в финальную часть ЧМ-2018.