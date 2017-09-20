Сборная Румынии назвала состав на матч с Казахстаном

Состав сборной Румынии:



Вратари: Чиприан Тэтэрушану («Нант», Франция), Костел Пантилимон («Депортиво», Испания), Силвиу Лунг («Кайсериспор», Турция), Богдан Лобанц («Рома», Италия);



Защитники: Кристиан Сэпунару («Кайсериспор», Турция), Влад Кирикеш («Наполи», Италия), Валерикэ Гэман, Пауль Папп (оба — «Карабюкспор», Турция), Космин Моци («Лудогорец», Болгария), Драгош Григоре («Аль-Сайлия», Катар), Алин Тошка («Бетис», Испания), Ясмин Латовлевич («Галатасарай», Турция);



Полузащитники: Эрик Бикфалви («Урал», Россия), Рэзван Марин («Стандард», Бельгия), Николае Станчу, Александру Кипчу (оба — «Андерлехт», Бельгия), Александру Максим («Майнц», Германия), Габриэль Торже, Кристиан Тэнасе (оба — «Карабюкспор», Турция), Адриан Стоян («Кротоне», Италия);



Нападающие: Богдан Станку («Бурсаспор», Турция), Флорин Андоне («Депортиво», Испания), Клаудиу Кешеру («Лудогорец», Болгария), Георге Грозав («Карабюкспор», Турция).



Матч Румыния — Казахстан состоится 5 октября (6 октября в 00:45 по астанинскому времени) в Плоешти (Румыния).