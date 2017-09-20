Сорокин: Оргкомитет не получал от сборных негативных отзывов относительно баз ЧМ-2018

«На данный момент мы не получили ни одного негативного отзыва от команд относительно тренировочных баз. Представители сборных регулярно приезжают к нам, фактически каждую неделю. Процесс выбора регламентирован, мы представили электронный каталог баз, так что здесь не должно быть никаких проблем. У нас будет 70 баз, это количество даже превосходит требования ФИФА [Международной федерации футбола]», — отметил Сорокин.

Жеребьевка финального турнира чемпионата мира пройдет 1 декабря в Москве.