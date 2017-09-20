Алексей Сорокин станет членом совета ФИФА
В среду в Женеве пройдет внеочередной конгресс УЕФА. В повестке дня выборы представителя Европы в совет ФИФА. На этот пост претендует россиянин Алексей Сорокин.
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин является единственным претендентом на вакантную должность. Кандидатура Сорокина успешно прошла проверку УЕФА на соответствие критериям членства в совете ФИФА. Президент РФС Виталий Мутко не был избран в совет
Кроме того УЕФА выберет место проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы 2019 года. Наиболее вероятные претенденты Олимпийски стадион в Баку и «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья). Будет избран новый
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