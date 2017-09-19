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19 сентября 2017, 20:45 | Футбол: Чемпионат мира | БЕЛТА

Белорусские футболистки одержали первую победу в квалификации чемпионата мира

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси одержали первую победу в отборочном турнире чемпионата мира-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Минске команда Эдуарда Деменковца одолела соперниц из Албании с минимальным счетом — 1:0. Победный гол в самом начале второй половины встречи забила Анастасия <span class=error>Шуппо</span>. Увеличить
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Сегодня в Минске команда Эдуарда Деменковца одолела соперниц из Албании с минимальным счетом — 1:0. Победный гол в самом начале второй половины встречи забила Анастасия Шуппо. В стартовом поединке 2-й квалификационной группы белоруски проиграли в гостях команде Польши — 1:4. Сегодня польские футболистки сыграют на выезде против сборной Швейцарии, которая в первом туре в гостях разгромила албанок со счетом 4:1.

В следующем туре ровно через месяц сборная Беларуси примет на своем поле команду Шотландии, которая еще не вступала в борьбу.

Напрямую путевки в финальный турнир мирового первенства получат победители семи квалификационных групп. Четыре лучшие команды из занявших вторые места продолжат борьбу за выход в финал в стыковых матчах.

Финальный турнир женского чемпионата планеты пройдет летом 2019 года на футбольных аренах Франции. Белорусские футболистки еще ни разу на пробивались в число участниц решающих стадий топ-турниров.

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