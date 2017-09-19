Белорусские футболистки одержали первую победу в квалификации чемпионата мира

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Сегодня в Минске команда Эдуарда Деменковца одолела соперниц из Албании с минимальным счетом — 1:0. Победный гол в самом начале второй половины встречи забила Анастасия Шуппо. В стартовом поединке 2-й квалификационной группы белоруски проиграли в гостях команде Польши — 1:4. Сегодня польские футболистки сыграют на выезде против сборной Швейцарии, которая в первом туре в гостях разгромила албанок со счетом 4:1.

В следующем туре ровно через месяц сборная Беларуси примет на своем поле команду Шотландии, которая еще не вступала в борьбу.

Напрямую путевки в финальный турнир мирового первенства получат победители семи квалификационных групп. Четыре лучшие команды из занявших вторые места продолжат борьбу за выход в финал в стыковых матчах.