Белорусские футболистки одержали первую победу в квалификации чемпионата мира
19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси одержали первую победу в отборочном турнире чемпионата мира-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в Минске команда Эдуарда Деменковца одолела соперниц из Албании с минимальным счетом — 1:0. Победный гол в самом начале второй половины встречи забила Анастасия Шуппо. В стартовом поединке 2-й квалификационной группы белоруски проиграли в гостях команде Польши — 1:4. Сегодня польские футболистки сыграют на выезде против сборной Швейцарии, которая в первом туре в гостях разгромила албанок со счетом 4:1.
В следующем туре ровно через месяц сборная Беларуси примет на своем поле команду Шотландии, которая еще не вступала в борьбу.
Напрямую путевки в финальный турнир мирового первенства получат победители семи квалификационных групп. Четыре лучшие команды из занявших вторые места продолжат борьбу за выход в финал в стыковых матчах.
Финальный турнир женского чемпионата планеты пройдет летом 2019 года на футбольных аренах Франции. Белорусские футболистки еще ни разу на пробивались в число участниц решающих стадий
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