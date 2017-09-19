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19 сентября 2017, 20:23 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Фарфан вызван в сборную Перу на матчи с Аргентиной и Колумбией

Оглашена заявка сборной Перу на заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке.

Оглашена заявка сборной Перу на заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке. Увеличить
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В нее вошел и нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Всего на счету футболиста 45 матчей и 11 голов за национальную команду. 6 октября Перу сыграет на выезде с Аргентиной, а 11 октября — дома с Колумбией.

Отметим, что на данный момент перуанцы занимают в таблице четвертое место, дающее право прямого попадания в финальную стадию чемпионата мира. Впрочем, от пятой и шестой строчки их отделяет всего одно очко.

Из южноамериканских сборных выход на чемпионат мира пока обеспечила себе только Бразилия.

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