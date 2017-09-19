Матч изначально состоялся 12 ноября 2016 года и завершился со счётом 2:1 в пользу команды ЮАР. Позже ФИФА решила аннулировать результат встречи и переиграть её, так как как главный судья матча Жозеф Лампти из Ганы получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных играх. В ходе матча ЮАР — Сенегал Лампти назначил спорный пенальти в ворота гостей. Встреча должна быть переиграна в ноябре этого года.

Федерация Буркина-Фасо подала апелляцию на решение ФИФА, так как в настоящее время сборная страны возглавляет квалификационную группу к ЧМ-2018, опережая Сенегал на одно очко, а ЮАР — на два (если не учитывать аннулирования результата). В случае победы Сенегала в переигровке Буркина-Фасо потеряет первое место в группе, которое даёт право выйти на ЧМ-2018.