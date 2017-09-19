Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31057893/
19 сентября 2017, 19:07 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Федерация футбола Буркина-Фасо оспорит решение переиграть матч ЮАР — Сенегал

Федерация футбола Буркина-Фасо подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение ФИФА переиграть матч между сборными ЮАР и Сенегала в квалификации чемпионата мира — 2018.

Матч изначально состоялся 12 ноября 2016 года и завершился со счётом 2:1 в пользу команды ЮАР. Позже ФИФА решила аннулировать результат встречи и переиграть её, так как как главный судья матча Жозеф Лампти из Ганы получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных играх. В ходе матча ЮАР — Сенегал Лампти назначил спорный пенальти в ворота гостей. Встреча должна быть переиграна в ноябре этого года.

Федерация Буркина-Фасо подала апелляцию на решение ФИФА, так как в настоящее время сборная страны возглавляет квалификационную группу к ЧМ-2018, опережая Сенегал на одно очко, а ЮАР — на два (если не учитывать аннулирования результата). В случае победы Сенегала в переигровке Буркина-Фасо потеряет первое место в группе, которое даёт право выйти на ЧМ-2018.

Сборная ЮАР
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Сенегала
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Буркина-Фасо
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп