Федерация футбола Буркина-Фасо оспорит решение переиграть матч ЮАР — Сенегал
Федерация футбола
Буркина-Фасо подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение ФИФА переиграть матч между сборными ЮАР и Сенегала в квалификации чемпионата мира — 2018.
Матч изначально состоялся 12 ноября 2016 года и завершился со счётом 2:1 в пользу команды ЮАР. Позже ФИФА решила аннулировать результат встречи и переиграть её, так как как главный судья матча Жозеф Лампти из Ганы получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных играх. В ходе матча ЮАР — Сенегал Лампти назначил спорный пенальти в ворота гостей. Встреча должна быть переиграна в ноябре этого года.
Федерация
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