Семь игроков «Астаны» вызваны в сборную Казахстана
Национальная сборная Казахстана с 2 по 9 октября проведет
учебно-тренировочный сбор, в течение которого казахстанцы сыграют два матча квалификации чемпионата Мира 2018 года.
Против сборных Румынии и Армении смогут сыграть шесть футболистов «Астаны» — вратарь Александр Мокин, защитники Абзал Бейсебеков, Дмитрий Шомко, полузащитники Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков и нападающий Роман Муртазаев.
Еще один астанчанин Юрий Логвиненко
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