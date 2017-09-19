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19 сентября 2017, 14:27 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Семь игроков «Астаны» вызваны в сборную Казахстана

Национальная сборная Казахстана с 2 по 9 октября проведет учебно-тренировочный сбор, в течение которого казахстанцы сыграют два матча квалификации чемпионата Мира 2018 года.

Против сборных Румынии и Армении смогут сыграть шесть футболистов «Астаны» — вратарь Александр Мокин, защитники Абзал Бейсебеков, Дмитрий Шомко, полузащитники Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков и нападающий Роман Муртазаев.

Еще один астанчанин Юрий Логвиненко из-за перебора желтых карточек пропустит матч против румын, на зато сможет помочь национальной сборной в игре со сборной Армении.

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