Семь игроков «Астаны» вызваны в сборную Казахстана

Против сборных Румынии и Армении смогут сыграть шесть футболистов «Астаны» — вратарь Александр Мокин, защитники Абзал Бейсебеков, Дмитрий Шомко, полузащитники Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков и нападающий Роман Муртазаев.



Еще один астанчанин Юрий Логвиненко из-за перебора желтых карточек пропустит матч против румын, на зато сможет помочь национальной сборной в игре со сборной Армении.