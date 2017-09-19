Дубровский: Мы рады воочию увидеть Кубок чемпионата мира по футболу FIFA
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с представителем FIFA Лукасом Рэчоу и директором проекта системы
Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 Микаэлем Вине.
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Кубок сделан из чистого золота, весит 6,175 килограмма и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. Прикасаться к официальному Кубку могут только победители турнира и главы государств.
Борис Дубровский отметил, что идея провезти Кубок мира через разные российские города очень интересна. Главный трофей мирового футбольного первенства уже посетил Красноярск и Омск. После Челябинска его доставят еще в 12 городов, а в январе трофей отправится в международное путешествие. «Мы гордимся тем, что Челябинск попал в этот список, — подчеркнул глава региона. — Мы рады воочию увидеть кубок, о завоевании которого мечтают все футболисты мира».
Путешествие Кубка по России продлится 123 дня. Он преодолеет 27 тысяч километров. «Вместе с кампанией
Южноуральцы смогут увидеть трофей
Гости выразили благодарность губернатору Борису Дубровскому за помощь в организации тура.
Официальный старт тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA состоялся девятого сентября в Москве, на стадионе «Лужники». В церемонии принимал участие Президент России Владимир Путин.
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