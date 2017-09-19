Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31054070/
19 сентября 2017, 14:01 | Футбол: Чемпионат мира | Uralpress.ru

Дубровский: Мы рады воочию увидеть Кубок чемпионата мира по футболу FIFA

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с представителем FIFA Лукасом Рэчоу и директором проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 Микаэлем Вине.

Дубровский: Мы рады воочию увидеть Кубок чемпионата мира по футболу FIFA - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Пресс-служба губернатора Челябинской области

Компания Coca-Cola является организатором тура Кубка Чемпионата мира по футболу и официальным партнером FIFА. Сегодня Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Челябинск.

Кубок сделан из чистого золота, весит 6,175 килограмма и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. Прикасаться к официальному Кубку могут только победители турнира и главы государств.

Борис Дубровский отметил, что идея провезти Кубок мира через разные российские города очень интересна. Главный трофей мирового футбольного первенства уже посетил Красноярск и Омск. После Челябинска его доставят еще в 12 городов, а в январе трофей отправится в международное путешествие. «Мы гордимся тем, что Челябинск попал в этот список, — подчеркнул глава региона. — Мы рады воочию увидеть кубок, о завоевании которого мечтают все футболисты мира».

Путешествие Кубка по России продлится 123 дня. Он преодолеет 27 тысяч километров. «Вместе с кампанией Coca-Cola мы решили сделать данный тур самым длинным за всю историю существования проекта, — рассказал представитель FIFA Лукас Рэчоу. — Россия — огромная и великая страна, и она этого заслуживает». Он добавил, что с нетерпением ждет тех дней, когда сможет представить Кубок челябинцам.

Южноуральцы смогут увидеть трофей 22—24 сентября в торговом центре «Алмаз», а также в Южно-Уральском государственном университете, на стадионе «Центральный» и в цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода. В общей сложности кубок пробудет в Челябинске шесть дней.

Гости выразили благодарность губернатору Борису Дубровскому за помощь в организации тура.

Официальный старт тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA состоялся девятого сентября в Москве, на стадионе «Лужники». В церемонии принимал участие Президент России Владимир Путин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
19 сентября

Дубровский: Экономика Челябинской области набирает ход быстрее общероссийских темпов

В Челябинской области провели «контртеррористическую операцию»

Челябинцы в субботу смогут бесплатно получить прививки от гриппа в крупных ТРК