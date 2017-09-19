Дубровский: Мы рады воочию увидеть Кубок чемпионата мира по футболу FIFA

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Компания Coca-Cola является организатором тура Кубка Чемпионата мира по футболу и официальным партнером FIFА. Сегодня Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Челябинск.

Кубок сделан из чистого золота, весит 6,175 килограмма и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. Прикасаться к официальному Кубку могут только победители турнира и главы государств.

Борис Дубровский отметил, что идея провезти Кубок мира через разные российские города очень интересна. Главный трофей мирового футбольного первенства уже посетил Красноярск и Омск. После Челябинска его доставят еще в 12 городов, а в январе трофей отправится в международное путешествие. «Мы гордимся тем, что Челябинск попал в этот список, — подчеркнул глава региона. — Мы рады воочию увидеть кубок, о завоевании которого мечтают все футболисты мира».

Путешествие Кубка по России продлится 123 дня. Он преодолеет 27 тысяч километров. «Вместе с кампанией Coca-Cola мы решили сделать данный тур самым длинным за всю историю существования проекта, — рассказал представитель FIFA Лукас Рэчоу. — Россия — огромная и великая страна, и она этого заслуживает». Он добавил, что с нетерпением ждет тех дней, когда сможет представить Кубок челябинцам.

Южноуральцы смогут увидеть трофей 22—24 сентября в торговом центре «Алмаз», а также в Южно-Уральском государственном университете, на стадионе «Центральный» и в цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода. В общей сложности кубок пробудет в Челябинске шесть дней.

Гости выразили благодарность губернатору Борису Дубровскому за помощь в организации тура.

Официальный старт тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA состоялся девятого сентября в Москве, на стадионе «Лужники». В церемонии принимал участие Президент России Владимир Путин.