Количество заявок на билеты на финал ЧМ-2018 уже превысило вместимость «Лужников»

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Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матч открытия и финал турнира пройдут на московской арене «Лужники», реконструированной к первенству мира. Вместимость обновленного стадиона теперь составляет 81 тысячу зрителей. Прием заявок на билеты стартовал на сайте ФИФА 14 сентября.

«По количеству заявок лидируют болельщики из России. Наибольший интерес проявлен к матчу открытия и финалу. На открытие подано 60 тысяч заявок, на финал — 83 тысячи», — сказал Эллер журналистам.