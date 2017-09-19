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19 сентября 2017, 12:57 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Количество заявок на билеты на финал ЧМ-2018 уже превысило вместимость «Лужников»

Количество желающих приобрести билеты на финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года превысило вместимость московского стадиона «Лужники», на данный момент подано уже 83 тысячи заявок, заявил глава билетного департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Фальк Эллер.

Количество желающих приобрести билеты на финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года превысило вместимость московского стадиона <span class=error>Лужники</span> на данный момент подано уже 83 тысячи заявок заявил глава билетного департамента Международной федерации футбола (ФИФА) <span class=error>Фальк</span> <span class=error>Эллер</span>. Увеличить
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Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матч открытия и финал турнира пройдут на московской арене «Лужники», реконструированной к первенству мира. Вместимость обновленного стадиона теперь составляет 81 тысячу зрителей. Прием заявок на билеты стартовал на сайте ФИФА 14 сентября.

«По количеству заявок лидируют болельщики из России. Наибольший интерес проявлен к матчу открытия и финалу. На открытие подано 60 тысяч заявок, на финал — 83 тысячи», — сказал Эллер журналистам.
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