Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Челябинск

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Чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 российских городов: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Кубок, всегда хранившийся в Цюрихе, уже побывал в Красноярске и Омске, где все желающие могли сфотографироваться с ним.

«Я хочу выделить, что это самый длинный тур кубка чемпионата мира по футболу и нам важно было посетить не только города-организаторы, где будут проводиться игры ЧМ-2018, но и еще 13 городов. Наша компания хотела бы внести свой вклад в то, чтобы чемпионат мира стал лучшим за всю историю его проведения, в связи с этим был организован такой продолжительный тур кубка. Кроме того, мы хотели бы рассказать таким образом всему миру о чемпионате мира по футболу», — рассказал директор проекта по подготовке к ЧМ-2018 Микаэль Вине на пресс-конференции.

«Что касается мер безопасности во время путешествия — кубок сделан из чистого золота и весит 6,1 килограмма — то организаторами предпринимается всё возможное, чтобы сохранить кубок в первозданном виде, — добавил он, заметив, что прикасаться к кубку могут только победители соревнований и главы государств. — Однако все желающие могут только сфотографироваться с ним».

По словам министра физической культуры и спорта региона Леонида Одера, прибытие кубка в Челябинск напоминает эстафету олимпийского огня, которую в 2013 году принял город, отметив, что это грандиозное событие для региона.

В рамках тура кубка в Челябинске пройдут два спортивных мероприятия, в том числе турнир по мини-футболу для детей-воспитанников детских домов и фестиваль детского дворового футбола «Метрошка», в котором примут участие команды из 34 регионов России. «Кубок чемпионата мира по футболу покинет Челябинск 25 сентября, мы будет со слезами его провожать», — сказал министр.

Тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября на московском стадионе «Лужники», где летом 2018 года пройдут церемонии открытия и закрытия турнира. На этот раз традиционный тур трофея станет самым длинным в истории — с сентября по декабрь 2017 года он побывает в городах РФ, а затем отправится за рубеж и с января объедет более 50 стран. В мае 2018 года кубок вернется в Россию и посетит еще девять городов, тур охватит всю страну от Владивостока до Калининграда и завершится в Москве прямо перед стартом чемпионата мира.