Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Челябинск
ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен — РИА Новости, Наталья Еремеева. Кубок чемпионата мира по футболу, сделанный из чистого золота и весом более 6 килограммов, во вторник впервые прибыл в Челябинск в рамках турне по городам России, первыми его смогли увидеть журналисты местных СМИ, передает корреспондент РИА Новости.
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Чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 российских городов: Москва, Калининград,
«Я хочу выделить, что это самый длинный тур кубка чемпионата мира по футболу и нам важно было посетить не только
«Что касается мер безопасности во время путешествия — кубок сделан из чистого золота и весит 6,1 килограмма — то организаторами предпринимается всё возможное, чтобы сохранить кубок в первозданном виде, — добавил он, заметив, что прикасаться к кубку могут только победители соревнований и главы государств. — Однако все желающие могут только сфотографироваться с ним».
По словам министра физической культуры и спорта региона Леонида Одера, прибытие кубка в Челябинск напоминает эстафету олимпийского огня, которую в 2013 году принял город, отметив, что это грандиозное событие для региона.
В рамках тура кубка в Челябинске пройдут два спортивных мероприятия, в том числе турнир по
Тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября на московском стадионе «Лужники», где летом 2018 года пройдут церемонии открытия и закрытия турнира. На этот раз традиционный тур трофея станет самым длинным в истории — с сентября по декабрь 2017 года он побывает в городах РФ, а затем отправится за рубеж и с января объедет более 50 стран. В мае 2018 года кубок вернется в Россию и посетит еще девять городов, тур охватит всю страну от Владивостока до Калининграда и завершится в Москве прямо перед стартом чемпионата мира.
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