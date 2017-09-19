Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31050465/
19 сентября 2017, 10:15 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Контракт Воронина со сборной Украины рассчитан до конца отбора на ЧМ-2018

Стали известны детали контракта Андрея Воронина со сборной Украины, в составе которой бывший футболист будет исполнять роль скаута.

Стали известны детали контракта Андрея <span class=error>Воронина</span> со сборной Украины в составе которой бывший футболист будет исполнять роль скаута. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соглашение с федерацией футбола страны рассчитано до конца отборочного цикла ЧМ-2018, который летом пройдёт в России. Об этом рассказал советник тренерского штаба сборной Украины Николай Васильков.

«Да, действительно, Андрей Воронин будет сотрудничать с национальной командой, он будет выполнять роль скаута, просматривать кандидатов в сборную, посещать матчи. Это опытный специалист, который хорошо знает команду и игроков.

Число украинцев в зарубежных чемпионатах увеличилось, и одновременно на выходных происходит сразу несколько поединков, которые вызывают интерес у тренерского штаба сборной. Шевченко, Мальдера и Тасотти посетить все игры физически не успевают.

На какой срок рассчитан договор? Пока до конца отборочного цикла, — цитирует Василькова Football.ua.

Сборная Украины
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Кабмин Украины планирует продать права на показ ЧМ-2018 за 200 млн гривен

Кабмин Украины планирует продать права на показ ЧМ-2018 за 200 млн гривен

Правительство Украины рассчитывает реализовать права на показ в стране матчей чемпионата мира 2018 года за 200 млн гривен. Это предусмотрено проектом государственного бюджета Украины на следующий год, который Кабинет министров внёс в парламент.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп