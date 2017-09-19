Контракт Воронина со сборной Украины рассчитан до конца отбора на ЧМ-2018

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Соглашение с федерацией футбола страны рассчитано до конца отборочного цикла ЧМ-2018, который летом пройдёт в России. Об этом рассказал советник тренерского штаба сборной Украины Николай Васильков.

«Да, действительно, Андрей Воронин будет сотрудничать с национальной командой, он будет выполнять роль скаута, просматривать кандидатов в сборную, посещать матчи. Это опытный специалист, который хорошо знает команду и игроков.

Число украинцев в зарубежных чемпионатах увеличилось, и одновременно на выходных происходит сразу несколько поединков, которые вызывают интерес у тренерского штаба сборной. Шевченко, Мальдера и Тасотти посетить все игры физически не успевают.

На какой срок рассчитан договор? Пока до конца отборочного цикла, — цитирует Василькова Football.ua.