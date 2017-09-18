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18 сентября 2017, 21:20 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Кабмин Украины планирует продать права на показ ЧМ-2018 за 200 млн гривен

Правительство Украины рассчитывает реализовать права на показ в стране матчей чемпионата мира 2018 года за 200 млн гривен. Это предусмотрено проектом государственного бюджета Украины на следующий год, который Кабинет министров внёс в парламент.

Речь идёт о том, что в 2018 году запланировано получить 200 млн гривен от продажи лицензионных прав для освещения ЧМ-2018, которые будут зачислены на счета Национальной телерадиокомпании Украины (НТКУ) для обеспечения её деятельности.

В 2017 году ФИФА передала права на показ ЧМ-2018 Европейскому вещательному союзу, который, в свою очередь, передал их НТКУ. Председатель НТКУ Зураб Аласания ранее заявлял, что не будет транслировать ЧМ-2018, который пройдёт в России, даже под угрозой увольнения.
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