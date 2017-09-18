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18 сентября 2017, 20:30 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Пашалич вызван в сборную Хорватии на матчи отбора ЧМ-2018 с финнами и украинцами

МОСКВА, 18 сен — Р-Спорт. Полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич получил вызов в сборную Хорватии по футболу для участия в матчах отборочного цикла чемпионата мира 2018 года против сборных Финляндии и Украины, сообщается на сайте «красно-белых».

Полузащитник московского Спартака <span class=error>Марио</span> <span class=error>Пашалич</span> получил вызов в сборную Хорватии по футболу для участия в матчах отборочного цикла чемпионата мира 2018 года против сборных Финляндии и Украины сообщается на сайте красно-белых. Увеличить
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«Спартак» в начале августа арендовал Пашалича у лондонского «Челси» до конца текущего сезона. Ранее хорватский хавбек выступал на правах аренды за «Монако» и «Милан». На счету 22-летнего полузащитника два матча за национальную сборную Хорватии.

После восьми туров в отборочном турнире хорваты набрали 16 очков и делят по этому показателю первое место в группе I с командой Исландии. В заключительных матчах отбора на ЧМ-2018 сборная Хорватии 6 октября встретится дома с командой Финляндии, а 9 октября сыграет на выезде со сборной Украины.

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