Пашалич вызван в сборную Хорватии на матчи отбора ЧМ-2018 с финнами и украинцами

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«Спартак» в начале августа арендовал Пашалича у лондонского «Челси» до конца текущего сезона. Ранее хорватский хавбек выступал на правах аренды за «Монако» и «Милан». На счету 22-летнего полузащитника два матча за национальную сборную Хорватии.

После восьми туров в отборочном турнире хорваты набрали 16 очков и делят по этому показателю первое место в группе I с командой Исландии. В заключительных матчах отбора на ЧМ-2018 сборная Хорватии 6 октября встретится дома с командой Финляндии, а 9 октября сыграет на выезде со сборной Украины.