Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31046366/
18 сентября 2017, 20:32 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Мутко: Россия пока не планирует проводить чемпионат мира по пляжному футболу

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Проведение чемпионата мира по пляжному футболу в России пока не обсуждается. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Мутко: Россия пока не планирует проводить чемпионат мира по пляжному футболу - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сейчас это не обсуждается, потому что пока нет условий. До 2020 года у нас все достаточно прописано, потом ряд мероприятий в 2021 году. Плюс мы подали заявку на проведение чемпионата мира по баскетболу в 2023 году», — сказал Мутко.

В воскресенье сборная России по пляжному футболу в пятый раз выиграла Евролигу и сравнялась по этому показателю с командами Португалии и Испании.

«Это суперуспех для российского пляжного футбола, особенно сейчас, когда пляжный футбол встал под эгиду ФИФА, многие страны начали заниматься его развитием. Мы сами обновили команду, горд ребятами и очень рад за них», — отметил вице-премьер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Каррера: "Спартак" переживает непростой период, но никто не собирается опускать руки

Игрок "Локомотива" Кронвалль признан лучшим защитником недели в КХЛ

Сборная РФ по академической гребле в полном составе вылетела на ЧМ в США

Уэйн Руни лишен водительских прав на два года