Мутко: Россия пока не планирует проводить чемпионат мира по пляжному футболу
МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Проведение чемпионата мира по пляжному футболу в России пока не обсуждается. Об этом ТАСС сообщил
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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«Сейчас это не обсуждается, потому что пока нет условий. До 2020 года у нас все достаточно прописано, потом ряд мероприятий в 2021 году. Плюс мы подали заявку на проведение чемпионата мира по баскетболу в 2023 году», — сказал Мутко.
В воскресенье сборная России по пляжному футболу в пятый раз выиграла Евролигу и сравнялась по этому показателю с командами Португалии и Испании.
«Это суперуспех для российского пляжного футбола, особенно сейчас, когда пляжный футбол встал под эгиду ФИФА, многие страны начали заниматься его развитием. Мы сами обновили команду, горд ребятами и очень рад за них», — отметил
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