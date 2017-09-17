Женская сборная Казахстана проиграла Уэльсу в отборе чемпионата мира-2019

Матч в Астане завершился поражением Казахстана со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 55-й минуте забила Джессика Фишлок.



Также в группе «А» вместе с командами Казахстана и Уэльса выступают Россия, Англия и Босния и Герцеговина.



21 октября, также в Астане, сборная Казахстана сыграет с Боснией и Герцеговиной.