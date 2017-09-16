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16 сентября 2017, 14:55 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Нобоа впервые за долгое время не получит вызов в сборную Эквадора

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа сообщил, что впервые за долгое время не получит вызов в сборную Эквадора, которой предстоит провести заключительные матчи отборочного цикла ЧМ-2018 с Чили (5 октября) и Аргентиной (11 октября).

Полузащитник Зенита <span class=error>Кристиан</span> <span class=error>Нобоа</span> сообщил что впервые за долгое время не получит вызов в сборную Эквадора которой предстоит провести заключительные матчи отборочного цикла ЧМ-2018 с Чили (5 октября) и Аргентиной (11 октября). Увеличить
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«Каждый раз, когда меня вызывали в сборную Эквадора, приезжал в её расположение с таким же чувством, как в первый раз. Для меня всегда было честью выступать за свою страну, бороться за каждый мяч на поле, как за последний. На этот раз я не получу вызова в национальную команду. Я желаю всего наилучшего своим коллегам, которым представится честь выступать за сборную. Я должен принять эту информацию от федерации футбола страны со смирением и уважением. Благословит господь мою дорогую национальную команду», — написал Нобоа в своём «твиттере».

На счету Нобоа 77 матчей и четыре гола в составе сборной Эквадора.

Сборная Эквадора
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