Мутко: Каждый четвертый билет на ЧМ-2018 запрошен иностранными болельщиками

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Болельщики за первые сутки продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу в России отправили более 500 тысяч заявок. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ.

«За первые 24 часа количество заявок сопоставимо с количеством проданных билетов на Кубке конфедераций. Очень высокие темпы, интерес большой. Мы видим, что каждый четвертый билет запрошен иностранными болельщиками. Традиционно большой интерес со стороны бразильцев, мексиканцев, китайцев», — сказал Мутко агентству «Р-Спорт» по телефону.

«Это хорошие цифры! Они говорят о большом интересе к чемпионату мира в России. Надеюсь, такие же темпы сохранятся. На матч открытия 40 тысяч заявок уже за один день, а будет продано всего около 80 тысяч. Интерес будет усиливаться, когда будет все больше ясности, какие команды попадают на чемпионат мира. Последний октябрьский тур ответит на все вопросы, осталось по два матча командам. Будем обладать большинством потенциальных участников. В целом, очень радуют темпы», — добавил Мутко.