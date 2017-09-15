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15 сентября 2017, 20:13 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Маммана, Ригони и Паредес вызваны в сборную Аргентины, Игуаин — нет

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли огласил состав команды на два заключительных матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Перу и Эквадора.

Главный тренер сборной Аргентины <span class=error>Хорхе</span> <span class=error>Сампаоли</span> огласил состав команды на два заключительных матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Перу и Эквадора. Увеличить
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Футболисты «Зенита» Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Эмануэль Маммана попали в окончательную заявку команды. Отметим, что нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин не вызван в национальную сборную.

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