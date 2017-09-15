Маммана, Ригони и Паредес вызваны в сборную Аргентины, Игуаин — нет
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли огласил состав команды на два заключительных матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Перу и Эквадора.
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Футболисты «Зенита» Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Эмануэль Маммана попали в окончательную заявку команды. Отметим, что нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин не вызван в национальную сборную.
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