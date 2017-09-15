МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Каждый четвертый билет на чемпионат мира по футболу 2018 года в России запрошен иностранными болельщиками, традиционно большой интерес к мундиалю со стороны граждан Бразилии, Мексики, Китая, заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.