К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бывший хавбек «Зенита» Жулиану, впервые за долгое время не вызван в национальную команду. Этим летом он перешел из питерскго клуба в «Фенербахче». Наибольшее представительство в сборной получил «ПСЖ» — четыре футболиста. Кроме того, в команду приглашены два бывших игрока «Анжи» — Виллиан и Диегу Тарделли.

Полностью заявка бразильцев выглядит следующим образом:

вратари — Алиссон («Рома», Италия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Кассиу («Коринтианс»);.

защитники — Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва (все — «ПСЖ», Франция), Данилу («Манчестер Сити», Англия), Филипе Луиз («Атлетико», Испания), Марселу («Реал», Испания), Жемерсон («Монако», Франция), Миранда («Интер», Италия);.

полузащитники — Артур («Гремиу»), Диегу («Фламенго»), Каземиру («Реал», Испания), Фернандинью («Манчестер Сити», Англия), Фред («Шахтер», Украина), Паулинью («Барселона», Испания), Ренату Аугусту («Бейцзин Гоань», Китай), Филиппе Коутинью («Ливерпуль», Англия), Виллиан («Челси», Англия);.

нападающие — Тарделли («Шаньдун Лунэн», Китай), Неймар («ПСЖ», Франция), Габриэл Жезус («Манчестер Сити», Англия), Роберту Фирмину («Ливерпуль», Англия).

С Боливией Бразилия встретится 5 октября, с Чили — 10 октября. Напомним, что пятикратные чемпионы мира досрочно обеспечили себе место в финальной стадии турнира.