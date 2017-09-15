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15 сентября 2017, 18:59 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Два игрока из Китая вызваны в сборную Бразилии, экс-игрок «Зенита» Жулиану — нет

Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил состав команды на два заключительных матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Боливии и Чили.

Главный тренер сборной Бразилии <span class=error>Тите</span> огласил состав команды на два заключительных матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Боливии и Чили. Увеличить
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Бывший хавбек «Зенита» Жулиану, впервые за долгое время не вызван в национальную команду. Этим летом он перешел из питерскго клуба в «Фенербахче». Наибольшее представительство в сборной получил «ПСЖ» — четыре футболиста. Кроме того, в команду приглашены два бывших игрока «Анжи» — Виллиан и Диегу Тарделли.

Полностью заявка бразильцев выглядит следующим образом:

вратари — Алиссон («Рома», Италия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Кассиу («Коринтианс»);.

защитники — Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва (все — «ПСЖ», Франция), Данилу («Манчестер Сити», Англия), Филипе Луиз («Атлетико», Испания), Марселу («Реал», Испания), Жемерсон («Монако», Франция), Миранда («Интер», Италия);.

полузащитники — Артур («Гремиу»), Диегу («Фламенго»), Каземиру («Реал», Испания), Фернандинью («Манчестер Сити», Англия), Фред («Шахтер», Украина), Паулинью («Барселона», Испания), Ренату Аугусту («Бейцзин Гоань», Китай), Филиппе Коутинью («Ливерпуль», Англия), Виллиан («Челси», Англия);.

нападающие — Тарделли («Шаньдун Лунэн», Китай), Неймар («ПСЖ», Франция), Габриэл Жезус («Манчестер Сити», Англия), Роберту Фирмину («Ливерпуль», Англия).

С Боливией Бразилия встретится 5 октября, с Чили — 10 октября. Напомним, что пятикратные чемпионы мира досрочно обеспечили себе место в финальной стадии турнира.

Сборная Бразилии
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