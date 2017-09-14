Оргкомитет соревнований ФИФА одобрил процедуру жеребьевки финального турнира ЧМ-2018

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Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве. 32 участника турнира будут распределены по четырем корзинам (по восемь команд в каждой) на основании спортивных принципов. Сборная России и семь лучших команд в соответствии с октябрьским рейтингом ФИФА сформируют первую корзину.

Далее команды также будут распределяться по рейтингу. Согласно правилам, команды, входящие в одну конфедерацию, за исключением УЕФА, которая может делегировать две команды в одну группу, не могут попасть в одну и ту же группу. В ходе жеребьевки команды будут распределены по восьми группам (по четыре сборных в каждой).

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России — в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

На данный момент на чемпионат мира-2018 уже отобрались сборные Бразилии, Мексики, Японии, Ирана, Бельгии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.