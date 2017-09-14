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14 сентября 2017, 19:21 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

ФИФА утвердила сроки проведения клубного чемпионата мира в 2018 году

Сегодня, 14 сентября, в штаб квартире Международной федерации футбола в Цюрихе состоялось заседание организационного комитета по проведению турниров ФИФА, на котором были утверждены сроки проведения различных турниров.

Клубный чемпионат мира в 2018 году пройдёт в ОАЭ с 12 по 22 декабря. В 2018 году чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Уругвае пройдёт с 13 ноября по 1 декабря, первенство мира среди женщин до 20 лет во Франции будет проходить с 5-го по 24 августа, а чемпионат мира среди женщин во Франции пройдёт с 7 июня по 7 июля в 2019 году.
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