ФИФА утвердила сроки проведения клубного чемпионата мира в 2018 году

Клубный чемпионат мира в 2018 году пройдёт в ОАЭ с 12 по 22 декабря. В 2018 году чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Уругвае пройдёт с 13 ноября по 1 декабря, первенство мира среди женщин до 20 лет во Франции будет проходить с 5-го по 24 августа, а чемпионат мира среди женщин во Франции пройдёт с 7 июня по 7 июля в 2019 году.