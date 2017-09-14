Уволен тренер сборной Эквадора из-за плохих результатов в квалификации ЧМ-2018

Это связано с плохими результатами в квалификации ЧМ-2018. За два тура до окончания отборочного турнира Эквадор занимает восьмое место. На чемпионат мира от Южной Америки точно попадают команды, занявшие первые четыре места. Сборная, финишировавшая пятой, поборется за путёвку в стыковых матчах.

Эквадор отстаёт от занимающей пятое место Аргентины на четыре очка. Эквадорским футболистам осталось сыграть в гостях с Чили и дома с Аргентиной. Исполняющим обязанности главного тренера сборной Эквадора назначен аргентинец Хорхе Селико.