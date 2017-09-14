Пришло время «обилетиться»: стартует продажа билетов на ЧМ-2018 по футболу
МОСКВА, 14 сен —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, стартуют 14 сентября в 12:00 мск исключительно на сайте ФИФА. Продажа билетов на турнир будет осуществляться в несколько этапов.
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Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде,
Несколько этапов
Как сообщает ФИФА, на первом этапе, который продлится до 12 октября, болельщики смогут подать заявки на приобретение билетов. У всех заявок будут равные шансы независимо от конкретной даты подачи. Все заказчики билетов получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября 2017 года. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки. Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.
Второй этап продаж пройдет после официальной жеребьевки финальной части чемпионата мира, которая состоится 1 декабря. Продажа также будет идти в два периода — сначала путем случайной жеребьевки (с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года), а затем в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля).
Последняя возможность приобрести билеты на матчи появится у болельщиков в ходе этапа продаж «в последний момент», когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года, в день финального матча чемпионата мира.
«Мы разработали систему, которая дает всем болельщикам равные шансы на приобретение билетов. На каждом чемпионате мира болельщики были важнейшей частью большого спортивного праздника. Чемпионат мира в России станет уникальным событием с точки зрения организации и атмосферы турнира, достойно продолжив традиции мировых футбольных первенств», — сказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.
Категории и цены
Всего ФИФА определила четыре категории билетов. Первая — самая дорогая: билет на матч открытия будет стоить 33 тысячи рублей (550 долларов), за посещение матча группового этапа нужно будет заплатить 12,6 тысячи рублей (210 долларов), 1/8 финала — 14,7 тысячи (245 долларов), четвертьфинала — 21,9 тысячи (365 долларов), полуфинала — 45 тысяч (750 долларов). Билет на матч за третье место можно будет приобрести за 21,9 тысячи рублей (365 долларов), а на финал — за 66 тысяч (1100 долларов).
Ценовой диапазон билетов второй категории составляет от 9,9 тысячи рублей (165 долларов) за матчи группового этапа до 42,6 тысячи рублей (710 долларов) за финал. На матч открытия в этой категории можно попасть за 23,4 тысячи рублей (390 долларов). Цены на билеты третьей категории колеблются от 6,3 тысячи рублей (105 долларов) до 27,3 тысячи рублей (455 долларов), цена за билет на матч открытия составит 13,2 тысячи рублей (220 долларов).
Также существует четвертая категория билетов, которая предусмотрена специально для резидентов
Также будет возможность выкупа ложи на два полуфинала и финал. Полуфиналы пройдут в Москве и
Паспорт болельщика
Получение паспорта болельщика является обязательным условием для допуска на территорию стадиона в дни матчей чемпионата мира. Без этого документа нельзя попасть на матч даже при наличии билета на игру. ФИФА рекомендует подать заявку на получение этого бесплатного документа сразу после того, как будет получено подтверждение приобретения билетов после окончания периода продаж путем случайной жеребьевки.
Помимо этого, паспорт болельщика предоставляет право безвизового въезда на территорию РФ, бесплатного проезда в специальных поездах между
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