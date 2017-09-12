Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30982325/
12 сентября 2017, 17:30 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Замены газона на «Казань Арене» перед ЧМ-2018 по футболу не планируется

КАЗАНЬ, 12 сен — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Газон на «Казань Арене» не планируется менять перед чемпионатом мира по футболу-2018, сказал министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов.

Газон на Казань Арене не планируется менять перед чемпионатом мира по футболу-2018 сказал министр по делам молодежи и спорта <span class=error>Татарстана</span> Владимир <span class=error>Леонов</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры турнира примут 11 российских городов — Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

«Замены поля на “Казань Арене” не планируется. Сейчас используются последние технологии, поле прошито, оно находится в прекрасном состоянии. ФИФА регулярно проверяет его качество, для нее это очень важный момент», — заявил Леонов журналистам.

На «Казань Арене» пройдут шесть матчей ЧМ-2018, включая две игры плей-офф (1/8 финала и четвертьфинал).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется 14 сентября

Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется 14 сентября

ТАСС, 12 сентября. Предварительная продажа билетов на матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года начнется 14 сентября, в этот период зрители смогут подать заявки на приобретение билетов. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Еще 7 новостей  Все новости
12 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Горячий оракул: лучшие ягодицы Бразилии предскажут результаты ЧМ-2018

Свадьба гимнастки Мамун и пловца Сухорукова. Фото