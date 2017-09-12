Замены газона на «Казань Арене» перед ЧМ-2018 по футболу не планируется

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Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры турнира примут 11 российских городов — Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

«Замены поля на “Казань Арене” не планируется. Сейчас используются последние технологии, поле прошито, оно находится в прекрасном состоянии. ФИФА регулярно проверяет его качество, для нее это очень важный момент», — заявил Леонов журналистам.