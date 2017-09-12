Замены газона на «Казань Арене» перед ЧМ-2018 по футболу не планируется
КАЗАНЬ, 12 сен —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Газон на «Казань Арене» не планируется менять перед чемпионатом мира по футболу-2018, сказал министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов.
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Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры турнира примут 11 российских городов — Москва, Калининград,
«Замены поля на “Казань Арене” не планируется. Сейчас используются последние технологии, поле прошито, оно находится в прекрасном состоянии. ФИФА регулярно проверяет его качество, для нее это очень важный момент», — заявил Леонов журналистам.
На «Казань Арене» пройдут шесть матчей ЧМ-2018, включая две игры
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