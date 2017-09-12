Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется 14 сентября
ТАСС, 12 сентября. Предварительная продажа билетов на матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года начнется 14 сентября, в этот период зрители смогут подать заявки на приобретение билетов. Об этом сообщает
пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первый период первого этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки. «Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все заказчики билетов получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября 2017 года», — говорится в сообщении.
Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября, в этом время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.
Второй этап продаж откроется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года. Он, как и первый этап, будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).
Билеты будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка при этом начнется не раньше
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter