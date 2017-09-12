Южноафриканская федерация футбола согласна на переигровку матча отбора ЧМ с Сенегалом
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт. Южноафриканская федерация футбола (SAFA) согласилась с решением ФИФА о переигровке матча третьего раунда отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными ЮАР и Сенегала, сообщается на официальном сайте SAFA.
ФИФА ранее объявила, что матч между командами ЮАР и Сенегала, который состоялся 12 ноября 2016 года и закончился победой южноафриканцев (2:1), должен быть переигран
«После получения дополнительной информации от ФИФА SAFA решила, что не может по моральным и этическим соображениям быть стороной, которой выгодны
«Однако мы отметим, что судья, оказавшийся в центре этого скандала, обжаловал свое наказание в судах, и если суды отменят его, то все станет недействительным, и тогда SAFA оставляет за собой право оспорить решение ФИФА о переигровке», — отметили в SAFA.
После четырех сыгранных матчей в третьем и заключительном раунде отборочного турнира в зоне Африканской конфедерации футбола в группе D, где выступают команды ЮАР и Сенегала, с 6 очками лидирует сборная
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