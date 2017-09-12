Южноафриканская федерация футбола согласна на переигровку матча отбора ЧМ с Сенегалом

ФИФА ранее объявила, что матч между командами ЮАР и Сенегала, который состоялся 12 ноября 2016 года и закончился победой южноафриканцев (2:1), должен быть переигран из-за оказания влияния на ход встречи арбитром Джозефом Одартеем Лэмпти. Сам судья был пожизненно дисквалифицирован в марте. Руководство SAFA 11 сентября провело экстренное совещание по данному вопросу, на котором обсуждалась возможность подачи апелляции. Переигровка состоится в ноябре, точная дата будет утверждена позднее.

«После получения дополнительной информации от ФИФА SAFA решила, что не может по моральным и этическим соображениям быть стороной, которой выгодны чьи-то коррупционные действия. Поэтому мы решили выполнить распоряжение ФИФА о переигровке матча с командой Сенегала в ту дату, которая будет назначена», — говорится в релизе SAFA.

«Однако мы отметим, что судья, оказавшийся в центре этого скандала, обжаловал свое наказание в судах, и если суды отменят его, то все станет недействительным, и тогда SAFA оставляет за собой право оспорить решение ФИФА о переигровке», — отметили в SAFA.