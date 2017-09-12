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12 сентября 2017, 16:26 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Южноафриканская федерация футбола согласна на переигровку матча отбора ЧМ с Сенегалом

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Южноафриканская федерация футбола (SAFA) согласилась с решением ФИФА о переигровке матча третьего раунда отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными ЮАР и Сенегала, сообщается на официальном сайте SAFA.

ФИФА ранее объявила, что матч между командами ЮАР и Сенегала, который состоялся 12 ноября 2016 года и закончился победой южноафриканцев (2:1), должен быть переигран из-за оказания влияния на ход встречи арбитром Джозефом Одартеем Лэмпти. Сам судья был пожизненно дисквалифицирован в марте. Руководство SAFA 11 сентября провело экстренное совещание по данному вопросу, на котором обсуждалась возможность подачи апелляции. Переигровка состоится в ноябре, точная дата будет утверждена позднее.

«После получения дополнительной информации от ФИФА SAFA решила, что не может по моральным и этическим соображениям быть стороной, которой выгодны чьи-то коррупционные действия. Поэтому мы решили выполнить распоряжение ФИФА о переигровке матча с командой Сенегала в ту дату, которая будет назначена», — говорится в релизе SAFA.

«Однако мы отметим, что судья, оказавшийся в центре этого скандала, обжаловал свое наказание в судах, и если суды отменят его, то все станет недействительным, и тогда SAFA оставляет за собой право оспорить решение ФИФА о переигровке», — отметили в SAFA.

После четырех сыгранных матчей в третьем и заключительном раунде отборочного турнира в зоне Африканской конфедерации футбола в группе D, где выступают команды ЮАР и Сенегала, с 6 очками лидирует сборная Буркина-Фасо, по дополнительным показателям опережая команду Кабо-Верде (6). Сенегальцы с 5 очками (теперь после трех матчей) третьи, южноафриканцы после снятия трех очков с 1 баллом замыкают квартет. Победитель группы получит путевку на ЧМ-2018.

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