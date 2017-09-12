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12 сентября 2017, 15:46 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Попов: Было бы фантастикой сыграть за сборную Болгарии на ЧМ-2018 в России

Полузащитник «Спартака» и сборной Болгарии Ивелин Попов выразил надежду, что сможет принять участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдёт в России следующим летом.

Полузащитник Спартака и сборной Болгарии <span class=error>Ивелин</span> Попов выразил надежду что сможет принять участие в чемпионате мира 2018 года который пройдёт в России следующим летом. Увеличить
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«Неважно, проводишь ли ты 100-й матч или первый, всегда нужно играть с чувством долга. Это правда, что ожидания, возможно, немного выше, когда у вас больше опыта, но обязанности одинаковые. И если на благо команды я должен передать свой опыт другим, у кого его меньше, то я сделаю это. Это национальная сборная. Когда я был маленьким мальчиком, я мечтал играть за сборную, и я много работал чтобы воплотить свою мечту в реальность. Играть в футболке сборной — огромная честь для меня.

Я повзрослел и учусь как на поле, так и в жизни. Ваша карьера отражает вашу личную жизнь. Вдали от футбола у меня замечательная семья, которая делает меня счастливым и ответственным.

ЧМ-2018? Мы отдалим всё, что у нас есть. На личном уровне следующий чемпионат мира тем более важен для меня, потому что он пройдёт в России, где я провёл последние пять сезонов. Россия — мой второй дом, и было бы фантастикой иметь возможность сыграть там в футболке сборной Болгарии, — цитирует Попова пресс-служба ФИФА.

Сборная Болгарии в группе А отборочного турнира ЧМ-2018 занимает 4-е место.

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