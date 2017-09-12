ЦОДД: Транспортная система Москвы готова к проведению ЧМ-2018

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«Проведение чемпионата — большая нагрузка на город, потому что Москва должна обеспечить особые условия проведения соревнований. Возможны некоторые затруднения в районах, которые прилегают к стадионам «Лужники» и «Спартак», — сказал Евсин.

Он также добавил, что в целом по Москве транспортного коллапса не будет. По его мнению, транспортный комплекс города полностью готов к проведению чемпионата.

Евсин отметил, что в Москве к проведению соревнований будут установлены дополнительные средства видеонаблюдения и светофоры. Кроме того, изменится организация дорожного движения в городе.

Напомним, чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Москве матчи будут проходить на стадионах «Лужники» и «Спартак».