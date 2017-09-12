Футбольная ассоциация Англии обратилась в ФИФА из-за российских хакеров
Футбольная ассоциация Англии (FA) пожаловалась в Международную федерацию футбола (ФИФА)
из-за возможной угрозы кибербезопасности во время проведения чемпионата мира по футболу-2018. Об сообщает Associated Press.
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Видимо, что-то случилось...
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В FA опасаются, что российские хакеры получат доступ к секретной информацию организации или к личной информации футболистов сборной Англии.
Футболистам, тренерскому штабу и другим работникам сборной рекомендовано не пользоваться публичными
Отмечается, что в Англии опасаются хакерской группировки Fancy Bears, которую связывают с Россией.
Организаторы ЧМ-2018 в России в ответ на обеспокоенность англичан заявили, что «проведут работу со своими ИТ-специалистами».
22 августа хакеры из Fancy Bears опубликовали имена легально употреблявших допинг футболистов.
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