Футбольная ассоциация Англии обратилась в ФИФА из-за российских хакеров

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В FA опасаются, что российские хакеры получат доступ к секретной информацию организации или к личной информации футболистов сборной Англии.

Футболистам, тренерскому штабу и другим работникам сборной рекомендовано не пользоваться публичными Wi-Fi-сетями, чтобы не быть атакованными хакерами.

Отмечается, что в Англии опасаются хакерской группировки Fancy Bears, которую связывают с Россией.

Организаторы ЧМ-2018 в России в ответ на обеспокоенность англичан заявили, что «проведут работу со своими ИТ-специалистами».

22 августа хакеры из Fancy Bears опубликовали имена легально употреблявших допинг футболистов.