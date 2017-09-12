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12 сентября 2017, 9:29 | Футбол: Чемпионат мира | Lenta.Ru

Футбольная ассоциация Англии обратилась в ФИФА из-за российских хакеров

Футбольная ассоциация Англии (FA) пожаловалась в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за возможной угрозы кибербезопасности во время проведения чемпионата мира по футболу-2018. Об сообщает Associated Press.

Футбольная ассоциация Англии (FA) пожаловалась в Международную федерацию футбола (ФИФА) <nobr>из-за </nobr>возможной угрозы <span class=error>кибербезопасности</span> во время проведения чемпионата мира по футболу-2018. Об сообщает Associated Press. Увеличить
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В FA опасаются, что российские хакеры получат доступ к секретной информацию организации или к личной информации футболистов сборной Англии.

Футболистам, тренерскому штабу и другим работникам сборной рекомендовано не пользоваться публичными Wi-Fi-сетями, чтобы не быть атакованными хакерами.

Отмечается, что в Англии опасаются хакерской группировки Fancy Bears, которую связывают с Россией.

Организаторы ЧМ-2018 в России в ответ на обеспокоенность англичан заявили, что «проведут работу со своими ИТ-специалистами».

22 августа хакеры из Fancy Bears опубликовали имена легально употреблявших допинг футболистов.

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