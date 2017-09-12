Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30973135/
12 сентября 2017, 0:13 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Футбольная ассоциация Перу попросила ФИФА перенести из Буэнос-Айреса матч отбора ЧМ-2018

ТАСС, 11 сентября. Футбольная ассоциация Перу отправила в Международную федерацию футбола (ФИФА) запрос о переносе матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Аргентины из Буэнос-Айреса. Об этом сообщает AP.

Матч должен состояться 5 октября на стадионе «Бомбонера».

В письме генеральному секретарю ФИФА Фатме Самуре представители Футбольной ассоциации Перу ссылаются на то, что в Буэнос-Айресе будет сложно обеспечить безопасность перуанской делегации и тысяч болельщиков сборной.

В 2015 году во время матча на стадионе «Бомбонера» игроки команды «Ривер Плейт» подверглись нападению со стороны фанатов. В их сторону был распылен слезоточивый газ, из-за чего матч с клубом «Бока Хуниорс» пришлось остановить.

Сборная Аргентины
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Перу
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости

WADA и Макларен получили уведомления об исках от велогонщиков сборной РФ

ISU планирует внести серьезные изменения в правила фигурного катания

Наер победил Каруану на тай-брейке и вышел в четвертый круг Кубка мира по шахматам

Гончаренко: все футболисты ЦСКА, кроме Набабкина, готовы к матчу с "Бенфикой"