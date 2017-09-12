Футбольная ассоциация Перу попросила ФИФА перенести из Буэнос-Айреса матч отбора ЧМ-2018

Матч должен состояться 5 октября на стадионе «Бомбонера».

В письме генеральному секретарю ФИФА Фатме Самуре представители Футбольной ассоциации Перу ссылаются на то, что в Буэнос-Айресе будет сложно обеспечить безопасность перуанской делегации и тысяч болельщиков сборной.