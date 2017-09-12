Футбольная ассоциация Перу попросила ФИФА перенести из Буэнос-Айреса матч отбора ЧМ-2018
ТАСС, 11 сентября. Футбольная ассоциация Перу отправила в Международную федерацию футбола (ФИФА) запрос о переносе матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Аргентины из
Буэнос-Айреса. Об этом сообщает AP.
Матч должен состояться 5 октября на стадионе «Бомбонера».
В письме генеральному секретарю ФИФА Фатме Самуре представители Футбольной ассоциации Перу ссылаются на то, что в
В 2015 году во время матча на стадионе «Бомбонера» игроки команды «Ривер Плейт» подверглись нападению со стороны фанатов. В их сторону был распылен слезоточивый газ,
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