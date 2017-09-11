Новым послом ЧМ-2018 от Волгограда стала олимпийская чемпионка Лариса Ильченко
Послом чемпионата мира 2018 года от Волгограда стала олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко, сообщает «Волгоградская правда».
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«Это почётная миссия. Волгоград, как и Сталинград, всегда ассоциируется с победами, и для меня огромная честь представлять любимый героический город на предстоящем грандиозном празднике футбола. Я, конечно, буду очень стараться внести посильный вклад в продвижение игры, которой отдают свои сердца миллионы людей во всем мире, и надеюсь, что смогу достойно представлять наш город-герой», — заявил Ильченко.
Ранее послами ЧМ-2018 стали двукратная чемпионка Олимпийских игр прыгунья с шестом Елена Исинбаева, а также ветераны «Ротора» Олег Веретенников и Александр Никитин.
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