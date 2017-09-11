Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30960868/
11 сентября 2017, 0:52 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Новым послом ЧМ-2018 от Волгограда стала олимпийская чемпионка Лариса Ильченко

Послом чемпионата мира 2018 года от Волгограда стала олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко, сообщает «Волгоградская правда».

Послом чемпионата мира 2018 года от Волгограда стала олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса <span class=error>Ильченко</span> сообщает Волгоградская правда. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это почётная миссия. Волгоград, как и Сталинград, всегда ассоциируется с победами, и для меня огромная честь представлять любимый героический город на предстоящем грандиозном празднике футбола. Я, конечно, буду очень стараться внести посильный вклад в продвижение игры, которой отдают свои сердца миллионы людей во всем мире, и надеюсь, что смогу достойно представлять наш город-герой», — заявил Ильченко.

Ранее послами ЧМ-2018 стали двукратная чемпионка Олимпийских игр прыгунья с шестом Елена Исинбаева, а также ветераны «Ротора» Олег Веретенников и Александр Никитин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп