Новым послом ЧМ-2018 от Волгограда стала олимпийская чемпионка Лариса Ильченко

«Это почётная миссия. Волгоград, как и Сталинград, всегда ассоциируется с победами, и для меня огромная честь представлять любимый героический город на предстоящем грандиозном празднике футбола. Я, конечно, буду очень стараться внести посильный вклад в продвижение игры, которой отдают свои сердца миллионы людей во всем мире, и надеюсь, что смогу достойно представлять наш город-герой», — заявил Ильченко.



Ранее послами ЧМ-2018 стали двукратная чемпионка Олимпийских игр прыгунья с шестом Елена Исинбаева, а также ветераны «Ротора» Олег Веретенников и Александр Никитин.