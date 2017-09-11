В Россию едут Неймар, Азар и Чичарито

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

До старта главного футбольного турнира планеты в России осталось всего девять месяцев. Квалификационные соревнования на разных континентах достигли своего апогея. Уже в ноябре этого года станут известны все 32 участника финальной части чемпионата мира — 2018. Однако некоторые сборные обеспечили себе поездку в Россию досрочно.

Вслед за страной — хозяйкой мундиаля участие в нем обеспечили себе бразильцы. Пока в отборочной группе южноамериканского континента идет жесткая борьба, и такие команды, как Аргентина, Чили и Колумбия, могут не попасть на турнир, пентакампионы уже спокойно собирают вещи для поездки в Россию. А один из лидеров сборной Бразилии защитник мадридского «Реала» Марсело заявил, что в 2018 году его страна вернет себе футбольную корону. Главной звездой бразильцев можно назвать Неймара. Минувшим летом 25-летний нападающий стал самым дорогим футболистом в истории футбола, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные €222 млн.

— Бразилия всегда входит в число фаворитов на любом турнире, — поделился своим мнением с «Известиями» именитый российский тренер Ринат Билялетдинов. — Но мы знаем, что пентакампионы уже давно ничего не выигрывали, у них была смена поколений. Для бразильцев очень важно, в каком состоянии к турниру подойдут их главные лидеры, в частности Неймар. Для него предстоящий чемпионат мира станет одним из главных моментов в карьере.

В начале лета стало известно, что в Россию точно приедет сборная Ирана. «Принцы Персии» под руководством опытного португальского специалиста Карлуша Кейруша без особых проблем заняли первое место в своей квалификационной группе, оставив позади себя команды Узбекистана, Сирии, Китая, Катара и Южной Кореи. Лучшим бомбардиром иранцев (11 голов) в отборе стал хорошо известный российским болельщикам 22-летний форвард Сердар Азмун, выступающий за «Рубин».

— Иран — очень сыгранная команда, — сказал «Известиям» прославленный отечественный тренер Валерий Непомнящий. — Мне кажется, это самый крепкий коллектив из тех, что квалифицировался от азиатского континента. Что касается Азмуна, то для меня этот футболист — загадка. Уж очень он нестабилен: может провести один блестящий матч, а потом на несколько игр пропасть. Наверное, у него еще идет период становления, хотя он уже достаточно взрослый парень. Я пристально за ним наблюдаю, и мне кажется, что Азмун может вырасти в звезду международного масштаба.

Совсем недавно свой выход на чемпионат мира также оформила Саудовская Аравия, которая не выступала на главном турнире четырехлетия с 2006 года. Все игроки «Орлов пустыни» выступают в местном чемпионате, и про них практически ничего не известно. Зато у этой сборной достаточно именитый тренер — Берт ван Марвейк, который в 2010 году привел Голландию к серебряным медалям мирового первенства, а в 2002 году сенсационно выиграл с «Фейеноордом» Кубок УЕФА.

— В 1990-е годы сборная Саудовской Аравии была достаточно серьезной силой, — продолжил Валерий Непомнящий. — Однако позже эта команда немного выпала из моего поля зрения. Сейчас сложно судить об их уровне и о том, что они собой представляют. Тем интересней будет наблюдать за этой командой на таком серьезном турнире.

Досрочно гарантировали себе поездку в Россию еще две азиатские сборные — Япония и Южная Корея. В составе команды Страны восходящего солнца главным лидером является экс-полузащитник столичного ЦСКА Кейсуке Хонда, забивший в квалификации семь голов. Также выделяется нападающий «Лестера» Синдзи Окадзаки и полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава. Состав южнокорейцев выглядит менее звездным, но зато у них есть полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, сейчас находящийся на пике карьеры.

— У Японии не того уровня сборная, что была на чемпионате мира 2002 года, когда им удалось у себя дома выйти из группы, — отметил Валерий Непомнящий, ранее работавший в нескольких азиатских клубах. — У них достаточно подвижная и неуступчивая команда. Но я бы не стал возражать, если бы именно японцы попались России на групповом этапе ЧМ-2018. А вот Южная Корея — «орешек покрепче». Они очень даже неплохо выглядели в квалификации.

Точно вернется в Россию следующим летом сборная Мексики, выступавшая в нашей стране в июне 2017 года на Кубке конфедераций. Латиноамериканцы стали первой командой из Северной и Центральной Америки, отобравшейся на турнир. Их главной звездой является форвард «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито. Но лучшим бомбардиром мексиканцев в квалификации стал не он, а 24-летний нападающий «Порту» Хесус Корона. В нашей же стране больше всего боятся коварных ударов Ирвина Лосано, из-за которого сборная России не сумела выйти из своей группы на Кубке конфедераций.

— Уверен, команда Мексики выйдет из своей группы в финальной части чемпионата мира, — заявил Ринат Билялетдинов. — А вот в плей-офф уже надо смотреть на соперников. Вообще, мексиканцы — упертая команда, которая имеет свой собственный стиль, непохожий на другие сборные. Но мне кажется, что им не хватает звезд, одного Чичарито недостаточно.

Первой из европейских сборных вопрос об участии в чемпионате мира — 2018 решила Бельгия. В этой стране сейчас самый настоящий футбольный бум, и на каждой позиции в сборной играет суперзвезда мирового футбола. В составе «красных дьяволов» выступают Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Кевин де Брёйне, Янник Феррейра Карраско, Эден Азар и Ромелу Лукаку. Последний, к слову, и является лучшим бомбардиром бельгийцев в отборе (10 голов).

— У бельгийцев фантастическое поколение, но оно ничего не может выиграть, — считает Ринат Билялетдинов. — На чемпионате мира 2014 года и на Евро-2016 они не показали ничего особенного. У них есть множество топовых футболистов, которые играют в сильнейших лигах мира, и, мне кажется, им не хватает характера. Но в любом случае на Бельгию будет очень интересно посмотреть в России.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира, который пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года, состоится 1 декабря. Мероприятие пройдет в Кремле, и его посетят главные тренеры всех 32 команд, участвующих в Кубке мира.