ФИФА поздравила красноярцев с возможностью первыми увидеть кубок ЧМ по футболу

«Для нас огромная честь дать жителям России возможность увидеть кубок мира по футболу своими глазами. Мы поздравляем жителей Красноярска с тем, что они стали первыми на пути главного трофея чемпионата мира по стране», — заявил Рахов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал старт туру кубка чемпионата мира по футболу на торжественной церемонии в Москве.