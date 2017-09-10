ФИФА поздравила красноярцев с возможностью первыми увидеть кубок ЧМ по футболу
Менеджер по работе с партнерами Международной федерации футбола (ФИФА) Лукас Рахов поздравил Красноярск с возможностью первыми увидеть кубок чемпионата мира по футболу, передает RT.
«Для нас огромная честь дать жителям России возможность увидеть кубок мира по футболу своими глазами. Мы поздравляем жителей Красноярска с тем, что они стали первыми на пути главного трофея чемпионата мира по стране», — заявил Рахов.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал старт туру кубка чемпионата мира по футболу на торжественной церемонии в Москве.
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