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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30960514/
10 сентября 2017, 23:48 | Футбол: Чемпионат мира | Газета.Ру

ФИФА поздравила красноярцев с возможностью первыми увидеть кубок ЧМ по футболу

Менеджер по работе с партнерами Международной федерации футбола (ФИФА) Лукас Рахов поздравил Красноярск с возможностью первыми увидеть кубок чемпионата мира по футболу, передает RT.

«Для нас огромная честь дать жителям России возможность увидеть кубок мира по футболу своими глазами. Мы поздравляем жителей Красноярска с тем, что они стали первыми на пути главного трофея чемпионата мира по стране», — заявил Рахов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал старт туру кубка чемпионата мира по футболу на торжественной церемонии в Москве.
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