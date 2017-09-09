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9 сентября 2017, 19:32 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Тур кубка ЧМ по футболу торжественно стартовал в «Лужниках»

МОСКВА, 9 сен — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал в субботу на московском стадионе «Лужники», на котором летом 2018 года пройдут церемонии открытия и закрытия турнира. В торжественной церемонии приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино, а также чемпионы мира бразилец Бебето и француз Давид Трезеге.

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На этот раз традиционный тур кубка чемпионата мира станет самым длинным в истории. Трофей посетит более 50 стран, и только в России сделает целых 24 остановки, охватив всю страну от Владивостока до Калининграда. Как уверяет оргкомитет чемпионата мира, каждый третий житель России получит возможность лично увидеть кубок мира — доступ в шатры, где он будет установлен, будет бесплатным. А вот трогать знаменитый трофей, сделанный из чистого золота, весом 6,142 кг, нельзя — такое право есть только у победителей чемпионата мира и глав государств.

Самый длинный в истории национальный тур кубка чемпионата мира по России будет состоять из двух частей. С сентября по декабрь 2017 года трофей побывает в 15 российских городах, а затем отправится за рубеж и с января объедет более 50 стран. В мае 2018 года кубок снова вернется в Россию и посетит еще девять городов. Тур завершится в Москве прямо перед стартом чемпионата мира.

Зобнин мечтает о ЧМ

Старт тура Кубка ЧМ-2018 по футболу
© РИА "Новости"

Церемонию старта тура на стадионе «Лужники», обновленном специально к чемпионату мира, предваряли мастер-классы известных российских футболистов: Романа Широкова, Дмитрия Сычева, Дмитрия Сенникова, Алексея Смертина. Мастер-классы они провели для полутора тысяч учеников российских спортивных школ, причем не только мальчиков, но и девочек. Занимался с детьми и спартаковец Роман Зобнин, восстанавливающийся от тяжелой травмы колена.

«Чемпионат мира, как мне кажется, будет грандиозным, потрясающим, — поделился Зобнин своим видением турнира с журналистами. — У нас в России всегда большие мероприятия удаются. Все будет прекрасно. Конечно, мне хочется сыграть на чемпионате мира. Каждый футболист об этом мечтает».

Чемпионат мира будет зрелищным

Глава ФИФА Джанни Инфатино (слева) и президент РФ Владимир Путин на церемонии старта тура кубка чемпионата мира по футболу
© РИА "Новости"

Открыл торжественную церемонию президент Российской Федерации Владимир Путин, пообещавший болельщикам чемпионата мира по футболу отличную подготовку и зрелищность этого мероприятия, а футболистам пожелал честной борьбы и искренних эмоций. «Уверен, атмосфера азарта зрелищных поединков и ярких побед сохранится в “Лужниках” и после этой грандиозной реконструкции. Стадион по праву станет главной площадкой предстоящего чемпионата мира по футболу», — сказал Путин, напомнив, что в «Лужниках» пройдут и матч открытия, и финал предстоящего первенства.

«Уверен, будут и новые футбольные герои, и новые победы. Уверен, и наша сборная еще порадует своих болельщиков», — заявил президент России.

Глава ФИФА Джанни Инфантино призвал болельщиков приехать в Россию, чтобы насладиться чемпионатом мира. «В этом туре мы расскажем всему миру о чемпионате мира в России. Россия и Москва могут гордиться таким замечательным стадионом, как “Лужники”. Уверен, благодаря всем нам турнир получится замечательным», — сказал президент международной федерации.

Энергетика «Лужников»

Старт тура Кубка ЧМ-2018 по футболу
© РИА "Новости"

Глава ФИФА также отметил, как похорошел после реконструкции знаменитый стадион «Лужники», первый матч на котором после ремонта пройдет в ноябре. «Вы все видите, насколько прекрасный стадион “Лужники”, — сказал Инфантино. — На самом деле таких стадионов мало! Стадион полностью готов и сделан по последнему слову техники, он готов принимать матчи. Помимо этого у “Лужников” есть то, чего нет у очень многих стадионов в мире — энергетика! Уверен, что у тех, кто будет здесь играть, колени будут трястись от впечатлений!».

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сычев также отметил энергетику московской арены. «Все, кто зашел сюда в первый раз, наверняка почувствовали что-то другое, несравнимое с прежними “Лужниками”. Совершенно иной мир! Трибуны находятся так близко, чувствуется фантастическая энергетика, которой не было на старом стадионе. Прекрасная арена. Думаю, она будет номер один на долгие годы», — заявил футболист.

Чемпионы мира в восторге

Давид Трезеге, президент РФ Владимир Путин, Бебето и глава ФИФА Джанни Инфантино (слева направо) во время церемонии старта тура Кубка чемпионата ФИФА-2018 на открывшейся Большой спортивной арене во время посещения олимпийского комплекса "Лужники" в Москве.
© РИА "Новости"

Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии Бебето заявил, что у команды России еще есть время, чтобы максимально хорошо подготовиться к чемпионату мира. «На данный момент сборная России становится все лучше, в ней есть неплохие игроки, но пока что команда не полностью проявила себя. Но до чемпионата мира еще есть время, чтобы подойти к турниру очень сильной и подготовленной, — сказал Бебето, при этом выразивший надежду, что в 2018 году чемпионом мира все же станет сборная Бразилии.

«Я очень рад снова видеть кубок мира, — признался бразилец. — Каждый раз, когда я его вижу, в моей голове будто прокручивается целый фильм о моей жизни. Сейчас все только начинается, кубок только начинает свой путь. Я все это уже видел и переживал. Для меня огромная честь находиться сейчас здесь и переживать все заново.

Трезеге, победитель чемпионата мира 1998 года, заявил, что Россия замечательно подходит для проведения столь крупного турнира. «Я не первый раз в России и Москве, но чем чаще приезжаю, тем больше убеждаюсь в том, что это замечательное место, которое очень подойдет для такого мероприятия, как чемпионат мира!» — сказал француз.

«Не удивительно ли видеть, как президент (России Владимир Путин) поднимает Кубок мира? Возможно, с одной стороны, это и удивительно, но с другой, уже по Кубку конфедераций было видно, какое внимание уделяется в России спортивным крупным мероприятиям. Очевидно, что внимание все растет и растет», — добавил Трезеге.
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«В добрый путь»: в обновленных «Лужниках» стартовал тур кубка мира по футболу

«В добрый путь»: в обновленных «Лужниках» стартовал тур кубка мира по футболу

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Тур кубка мира по футболу стартовал в субботу на московском стадионе «Лужники», трофей посетит более 50 стран мира. О старте тура на торжественной церемонии объявили президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
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