Тур кубка ЧМ по футболу торжественно стартовал в «Лужниках»

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На этот раз традиционный тур кубка чемпионата мира станет самым длинным в истории. Трофей посетит более 50 стран, и только в России сделает целых 24 остановки, охватив всю страну от Владивостока до Калининграда. Как уверяет оргкомитет чемпионата мира, каждый третий житель России получит возможность лично увидеть кубок мира — доступ в шатры, где он будет установлен, будет бесплатным. А вот трогать знаменитый трофей, сделанный из чистого золота, весом 6,142 кг, нельзя — такое право есть только у победителей чемпионата мира и глав государств.

Самый длинный в истории национальный тур кубка чемпионата мира по России будет состоять из двух частей. С сентября по декабрь 2017 года трофей побывает в 15 российских городах, а затем отправится за рубеж и с января объедет более 50 стран. В мае 2018 года кубок снова вернется в Россию и посетит еще девять городов. Тур завершится в Москве прямо перед стартом чемпионата мира.

Зобнин мечтает о ЧМ

Старт тура Кубка ЧМ-2018 по футболу РИА "Новости"

Церемонию старта тура на стадионе «Лужники», обновленном специально к чемпионату мира, предваряли мастер-классы известных российских футболистов: Романа Широкова, Дмитрия Сычева, Дмитрия Сенникова, Алексея Смертина. Мастер-классы они провели для полутора тысяч учеников российских спортивных школ, причем не только мальчиков, но и девочек. Занимался с детьми и спартаковец Роман Зобнин, восстанавливающийся от тяжелой травмы колена.

«Чемпионат мира, как мне кажется, будет грандиозным, потрясающим, — поделился Зобнин своим видением турнира с журналистами. — У нас в России всегда большие мероприятия удаются. Все будет прекрасно. Конечно, мне хочется сыграть на чемпионате мира. Каждый футболист об этом мечтает».

Чемпионат мира будет зрелищным

Глава ФИФА Джанни Инфатино (слева) и президент РФ Владимир Путин на церемонии старта тура кубка чемпионата мира по футболу РИА "Новости"

Открыл торжественную церемонию президент Российской Федерации Владимир Путин, пообещавший болельщикам чемпионата мира по футболу отличную подготовку и зрелищность этого мероприятия, а футболистам пожелал честной борьбы и искренних эмоций. «Уверен, атмосфера азарта зрелищных поединков и ярких побед сохранится в “Лужниках” и после этой грандиозной реконструкции. Стадион по праву станет главной площадкой предстоящего чемпионата мира по футболу», — сказал Путин, напомнив, что в «Лужниках» пройдут и матч открытия, и финал предстоящего первенства.

«Уверен, будут и новые футбольные герои, и новые победы. Уверен, и наша сборная еще порадует своих болельщиков», — заявил президент России.

Глава ФИФА Джанни Инфантино призвал болельщиков приехать в Россию, чтобы насладиться чемпионатом мира. «В этом туре мы расскажем всему миру о чемпионате мира в России. Россия и Москва могут гордиться таким замечательным стадионом, как “Лужники”. Уверен, благодаря всем нам турнир получится замечательным», — сказал президент международной федерации.

Энергетика «Лужников»

Старт тура Кубка ЧМ-2018 по футболу РИА "Новости"

Глава ФИФА также отметил, как похорошел после реконструкции знаменитый стадион «Лужники», первый матч на котором после ремонта пройдет в ноябре. «Вы все видите, насколько прекрасный стадион “Лужники”, — сказал Инфантино. — На самом деле таких стадионов мало! Стадион полностью готов и сделан по последнему слову техники, он готов принимать матчи. Помимо этого у “Лужников” есть то, чего нет у очень многих стадионов в мире — энергетика! Уверен, что у тех, кто будет здесь играть, колени будут трястись от впечатлений!».

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сычев также отметил энергетику московской арены. «Все, кто зашел сюда в первый раз, наверняка почувствовали что-то другое, несравнимое с прежними “Лужниками”. Совершенно иной мир! Трибуны находятся так близко, чувствуется фантастическая энергетика, которой не было на старом стадионе. Прекрасная арена. Думаю, она будет номер один на долгие годы», — заявил футболист.

Чемпионы мира в восторге

Давид Трезеге, президент РФ Владимир Путин, Бебето и глава ФИФА Джанни Инфантино (слева направо) во время церемонии старта тура Кубка чемпионата ФИФА-2018 на открывшейся Большой спортивной арене во время посещения олимпийского комплекса "Лужники" в Москве. РИА "Новости"

Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии Бебето заявил, что у команды России еще есть время, чтобы максимально хорошо подготовиться к чемпионату мира. «На данный момент сборная России становится все лучше, в ней есть неплохие игроки, но пока что команда не полностью проявила себя. Но до чемпионата мира еще есть время, чтобы подойти к турниру очень сильной и подготовленной, — сказал Бебето, при этом выразивший надежду, что в 2018 году чемпионом мира все же станет сборная Бразилии.

«Я очень рад снова видеть кубок мира, — признался бразилец. — Каждый раз, когда я его вижу, в моей голове будто прокручивается целый фильм о моей жизни. Сейчас все только начинается, кубок только начинает свой путь. Я все это уже видел и переживал. Для меня огромная честь находиться сейчас здесь и переживать все заново.

Трезеге, победитель чемпионата мира 1998 года, заявил, что Россия замечательно подходит для проведения столь крупного турнира. «Я не первый раз в России и Москве, но чем чаще приезжаю, тем больше убеждаюсь в том, что это замечательное место, которое очень подойдет для такого мероприятия, как чемпионат мира!» — сказал француз.

«Не удивительно ли видеть, как президент (России Владимир Путин) поднимает Кубок мира? Возможно, с одной стороны, это и удивительно, но с другой, уже по Кубку конфедераций было видно, какое внимание уделяется в России спортивным крупным мероприятиям. Очевидно, что внимание все растет и растет», — добавил Трезеге.