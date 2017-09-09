«В добрый путь»: в обновленных «Лужниках» стартовал тур кубка мира по футболу

Церемонии предшествовали блиц-турнир среди воспитанников московских футбольных школ, а также мастер-классы полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина и бывших футболистов сборной России Дмитрия Сенникова, Алексея Смертина, Дмитрия Сычева, Романа Широкова, ставшие первыми спортивными событиями в «Лужниках» после реконструкции арены. В футбольном празднике приняли участие около 1,5 тыс. детей. Вместимость обновленных «Лужников» составляет 81 тысячу зрителей, арена примет семь матчей чемпионата мира 2018 года, в частности, игру открытия и финал. Стадион был построен в 1956 году, а его реконструкция к чемпионату мира — 2018 началась в 2013 году.

Путин отметил, что «Лужники» известны всем поколениям любителей спорта, связаны с сотнями рекордов и спортивных достижений. «Уверен, атмосфера азарта зрелищных поединков и ярких побед сохранится в “Лужниках” и после этой грандиозной реконструкции. Стадион по праву станет главной площадкой предстоящего чемпионата мира по футболу», — сказал Путин.

При этом глава государства пообещал: «Такие красивые, комфортные, технически оснащенные арены будут ждать футболистов и болельщиков в каждом российском городе- участнике чемпионата». «Несмотря на имеющийся у нас огромный опыт проведения крупных международных соревнований, мы готовимся к нему с предельной ответственностью», — подчеркнул президент. Он выразил уверенность в том, что «чемпионат 2018 года даст мощный импульс развитию футбола, а его материальное наследие станет центрами притяжения для многомиллионного футбольного братства, для юных спортсменов, таких как полторы тысячи учащихся наших спортивных школ, которые собрались здесь со всей России».

«Проведение в России главного футбольного турнира планеты позволит нам лучше увидеть своих игроков. Мы все с нетерпением ждем этих захватывающих матчей, честной борьбы мастеров и искренних эмоций», — заявил Путин. «В добрый путь», — пожелал президент РФ.

Инфантино, в свою очередь, заявил, что «Лужники» построены по последнему слову техники и полностью готовы к проведению матчей. «Замечательно находиться на таком прекрасном стадионе, который ждет великое будущее, вся Россия может им гордиться. Имя этой арены навсегда вписано в историю футбола и мирового спорта, а меньше чем через год здесь определится новый чемпион мира», — сказал швейцарец.

«Россия прекрасно проходит для проведения ЧМ-2018»

Также на церемонии запуска тура кубка мира присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, чемпионы мира бразилец Бебето (1994 год) и француз Давид Трезеге (1998).

«Всякий раз, когда я с кубком, меня переполняют эмоции. И в эти секунды мне снова и снова хочется делать тот самый знаменитый жест, будто я укачиваю ребенка — как тогда, после гола голландцам на чемпионате мира (в четвертьфинале турнира 1994 года — прим. ТАСС)», — сказал Бебето.

«Впечатления от приезда в Россию потрясающие, — отметил Трезеге. — Чем чаще сюда приезжаю, тем больше убеждаюсь, что это замечательное место, которое прекрасно подходит для такого турнира, как чемпионат мира по футболу».

«Мы видим, какое внимание уделяется чемпионату мира, интерес все растет и растет, — добавил француз. — Было немного удивительно видеть, как президент страны поднимает кубок, но это здорово. У меня яркие впечатления от чемпионата мира 1998 года, и я рад снова пережить эти ощущения, но уже находясь здесь, в России. Я снова поцеловал кубок, вкусовые ощущения не изменились, он такой же прекрасный».

Кубок мира побывает в 24 городах России

Больше всего остановок у тура кубка мира будет в России. Первая российская часть тура охватит Красноярск ( 10—11 сентября ), Омск ( 16—17 сентября ), Челябинск ( 23—24 сентября ), Уфу (29 сентября — 1 октября), Пермь ( 3—4 октября ), Саранск (7 октября), Ярославль ( 11—12 октября ), Калининград ( 14—15 октября ), Тула ( 17—18 октября ), Курск ( 21—22 октября ), Воронеж ( 27—29 октября ), Саратов ( 4—6 ноября ), Волгоград ( 11—12 ноября ), Краснодар ( 17—19 ноября ), Сочи ( 24—26 ноября ), Москву, где 1 декабря пройдет жеребьевка группового этапа финальной стадии чемпионата мира. Во второй части программы кубок побывает во Владивостоке ( 1—4 мая ), Новосибирске ( 5—8 мая ), Екатеринбурге ( 9—12 мая ), Самаре ( 13—16 мая ), Казани ( 17—20 мая ), Нижнем Новгороде ( 21—24 мая ), Ростове-на-Дону ( 25—28 мая ), Санкт-Петербурге (29 мая — 2 июня), а с 3 по 7 июня будет вновь выставлен в Москве.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

История кубка мира

Первым трофеем, который вручался победителям чемпионата мира (с 1930 года), был «Приз Жюля Римэ», выполненный в виде древнегреческой богини Ники. В 1970 году сборная Бразилии стала чемпионом мира в третий раз, и кубок был отдан ей на вечное хранение. В 1983 году «Приз Жюля Римэ» был похищен.

Нынешний трофей впервые использовался на чемпионате мира 1974 года. Высота кубка, сделанного из золота 750-й пробы, — 36,5 см, вес — 6,175 кг. Кубок был выполнен по эскизу итальянского скульптора Сильвио Гаццанья, в композицию трофея входят две человеческие фигуры, держащие на поднятых руках земной шар.