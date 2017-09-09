Инфантино: московский стадион «Лужники» ждет великое будущее

«Для меня огромная честь быть здесь на стадионе «Лужники» и запускать тур кубка мира. Народу России я хочу сказать: «Наслаждайтесь, празднуйте сначала тур кубка мира, а уже потом — чемпионат мира по футболу. А другим народам я хочу сказать: «Приезжайте в Россию, испытывайте огромное удовольствие от чемпионата мира». Замечательно находиться на таком прекрасном стадионе, который ждет великое будущее, вся Россия может им гордиться; имя этой арены навсегда вписано в историю футбола и мирового спорта, а меньше чем через год здесь определится новый чемпион мира», — сказал Инфантино.

«Кубок мира — самый известный спортивный символ, он — уникален. Мы расскажем всей России, всему миру, что за соревнование пройдет здесь в 2018 году. Я уверен, что турнир получится замечательным», — отметил президент ФИФА.

Инфантино в качестве президента ФИФА посетил Россию в седьмой раз. В 2016 году он был в России в апреле, когда встретился с президентом России Владимиром Путиным, в июне, приняв участие в запуске волонтерской программы, и в ноябре — на жеребьевке Кубка конфедераций в Казани. В мае 2017 года он побывал в академии футбольного клуба «Краснодар», а летом дважды приезжал на Кубок конфедераций — сначала на матчи группового этапа, а затем на игры плей-офф.

«Держать кубок мира — незабываемые ощущения»

В церемонии старта кубка мира также приняли участие чемпионы мира по футболу бразилец Бебето и француз Давид Трезеге.

«Всякий раз, когда я с кубком, меня переполняют эмоции. И в эти секунды мне снова и снова хочется делать тот самый знаменитый жест, будто я укачиваю ребенка — как тогда, после гола голландцам на чемпионате мира (в четвертьфинале турнира 1994 года — прим. ТАСС)», — сказал Бебето.

«Это [держать кубок мира в руках] незабываемые ощущения, незабываемые эмоции. Для меня большая честь находиться здесь и представлять такой престижный трофей», — отметил Трезеге.

Больше всего остановок у тура кубка мира будет в России. Первая российская часть тура охватит Красноярск ( 10—11 сентября ), Омск ( 16—17 сентября ), Челябинск ( 23—24 сентября ), Уфу (29 сентября — 1 октября), Пермь ( 3—4 октября ), Саранск (7 октября), Ярославль ( 11—12 октября ), Калининград ( 14—15 октября ), Тула ( 17—18 октября ), Курск ( 21—22 октября ), Воронеж ( 27—29 октября ), Саратов ( 4—6 ноября ), Волгоград ( 11—12 ноября ), Краснодар ( 17—19 ноября ), Сочи ( 24—26 ноября ), Москву, где 1 декабря пройдет жеребьевка группового этапа финальной стадии чемпионата мира. Во второй части программы кубок побывает во Владивостоке ( 1—4 мая ), Новосибирске ( 5—8 мая ), Екатеринбурге ( 9—12 мая ), Самаре ( 13—16 мая ), Казани ( 17—20 мая ), Нижнем Новгороде ( 21—24 мая ), Ростове-на-Дону ( 25—28 мая ), Санкт-Петербурге (29 мая — 2 июня), а с 3 по 7 июня будет вновь выставлен в Москве.