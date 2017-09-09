Мировой тур кубка мира по футболу стартовал в «Лужниках»

В мероприятии также приняли участие чемпионы мира по футболу бразилец Бебето и француз Давид Трезеге.

Перед церемонией прошли первые спортивные события в «Лужниках» после реконструкции арены — блиц-турнир среди воспитанников московских футбольных школ и мастер-класс для юных футболистов бывших игроков сборной России Дмитрия Сенникова, Алексея Смертина, Дмитрия Сычева и Романа Широкова, а также полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина. Вместимость стадиона составляет 81 тыс. зрителей, арена примет семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, в частности, игру открытия и финал.

Кубок побывает в 24 городах России

Больше всего остановок у тура кубка мира будет в России. Первая российская часть тура охватит Красноярск ( 10—11 сентября ), Омск ( 16—17 сентября ), Челябинск ( 23—24 сентября ), Уфу (29 сентября — 1 октября), Пермь ( 3—4 октября ), Саранск (7 октября), Ярославль ( 11—12 октября ), Калининград ( 14—15 октября ), Тула ( 17—18 октября ), Курск ( 21—22 октября ), Воронеж ( 27—29 октября ), Саратов ( 4—6 ноября ), Волгоград ( 11—12 ноября ), Краснодар ( 17—19 ноября ), Сочи ( 24—26 ноября ), Москву, где 1 декабря пройдет жеребьевка группового этапа финальной стадии чемпионата мира. Во второй части программы кубок побывает во Владивостоке ( 1—4 мая ), Новосибирске ( 5—8 мая ), Екатеринбурге ( 9—12 мая ), Самаре ( 13—16 мая ), Казани ( 17—20 мая ), Нижнем Новгороде ( 21—24 мая ), Ростове-на-Дону ( 25—28 мая ), Санкт-Петербурге (29 мая — 2 июня), а с 3 по 7 июня будет вновь выставлен в Москве.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

История кубка мира

Первым трофеем, который вручался победителям чемпионата мира (с 1930 года), был «Приз Жюля Римэ», выполненный в виде древнегреческой богини Ники. В 1970 году сборная Бразилии стала чемпионом мира в третий раз, и кубок был отдан ей на вечное хранение. В 1983 году «Приз Жюля Римэ» был похищен.

Нынешний трофей впервые использовался на чемпионате мира 1974 года. Высота кубка, сделанного из золота 750-й пробы, — 36,5 см, вес — 6,175 кг. Кубок был выполнен по эскизу итальянского скульптора Сильвио Гаццанья, в композицию трофея входят две человеческие фигуры, держащие на поднятых руках земной шар.