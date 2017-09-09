Мировой тур кубка мира по футболу стартовал в «Лужниках»
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Тур кубка мира по футболу, который до июня 2018 года посетит более 50 стран мира, в субботу начался на московском стадионе «Лужники». Старт туру дали президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
В мероприятии также приняли участие чемпионы мира по футболу бразилец Бебето и француз Давид Трезеге.
Перед церемонией прошли первые спортивные события в «Лужниках» после реконструкции арены —
Кубок побывает в 24 городах России
Больше всего остановок у тура кубка мира будет в России. Первая российская часть тура охватит Красноярск (
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве,
История кубка мира
Первым трофеем, который вручался победителям чемпионата мира (с 1930 года), был «Приз Жюля Римэ», выполненный в виде древнегреческой богини Ники. В 1970 году сборная Бразилии стала чемпионом мира в третий раз, и кубок был отдан ей на вечное хранение. В 1983 году «Приз Жюля Римэ» был похищен.
Нынешний трофей впервые использовался на чемпионате мира 1974 года. Высота кубка, сделанного из золота 750-й пробы, — 36,5 см, вес — 6,175 кг. Кубок был выполнен по эскизу итальянского скульптора Сильвио Гаццанья, в композицию трофея входят две человеческие фигуры, держащие на поднятых руках земной шар.
Кубок мира, не считая времени, когда он находится в туре или на чемпионате мира, выставлен в Музее ФИФА в Цюрихе. Пока приз будет ездить по миру, посетители музея смогут посмотреть на другой трофей — Кубок победителей чемпионата мира 2018 года; он выглядит так же, как и основной кубок, за исключением того, что на оригинальном призе выгравированы имена всех предыдущих триумфаторов мировых первенств, а на трофее победителя ЧМ-2018 будет отметка только о победителе предстоящего в России турнира. Кубок победителя ЧМ-2018 будет передан команде, выигравшей его, на официальной церемонии награждения, которая состоится после финального матча.
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