«Безусловно, “Лужники” — лучший стадион в стране прямо сейчас. Я очень рад, что такие арены появляются у нас, очень хотелось бы, чтобы после чемпионата тут было много игр. Такой стадион надо показывать зрителям», — сказал Сычев, известный по выступлениям за московские «Локомотив» и «Спартак». Сейчас 33-летний Сычев играет за команду Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Локомотив-Казанка».

На вопрос, с чем у него «Лужники» ассоциируются в первую очередь, Сычев ответил: «Дебют в премьер-лиге в составе “Спартака”, победа в Кубке с “Локомотивом” и победа над сборной Англии в 2007 году».

В субботу на поле «Лужников» Сычев вместе с другими экс- игроками национальной команды России провел мастер-класс для юных футболистов. Мероприятие, в котором приняли участие около 1,5 тыс. детей, стало первым спортивным событием в «Лужниках» после реконструкции арены. Церемония старта тура кубка мира пройдет в «Лужниках» и начнется в 14:00 мск.

Кубок мира объездит более 50 стран. Больше всего остановок будет в России. Первая российская часть тура охватит Красноярск ( 10—11 сентября ), Омск ( 16—17 сентября ), Челябинск ( 23—24 сентября ), Уфу (29 сентября — 1 октября), Пермь ( 3—4 октября ), Саранск (7 октября), Ярославль ( 11—12 октября ), Калининград ( 14—15 октября ), Тула ( 17—18 октября ), Курск ( 21—22 октября ), Воронеж ( 27—29 октября ), Саратов ( 4—6 ноября ), Волгоград ( 11—12 ноября ), Краснодар ( 17—19 ноября ), Сочи ( 24—26 ноября ), Москву, где 1 декабря пройдет жеребьевка группового этапа финальной стадии чемпионата мира. Во второй части программы кубок побывает во Владивостоке ( 1—4 мая ), Новосибирске ( 5—8 мая ), Екатеринбурге ( 9—12 мая ), Самаре ( 13—16 мая ), Казани ( 17—20 мая ), Нижнем Новгороде ( 21—24 мая ), Ростове-на-Дону ( 25—28 мая ), Санкт-Петербурге (29 мая — 2 июня), а с 3 по 7 июня будет вновь выставлен в Москве.