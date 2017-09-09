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9 сентября 2017, 14:35 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сычев: «Лужники» — лучший стадион в России прямо сейчас

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский стадион «Лужники» является лучшим стадионом России, его обязательно нужно показывать туристам и болельщикам. Об этом перед церемонией старта мирового тура кубка мира по футболу ТАСС заявил бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев.

«Безусловно, “Лужники” — лучший стадион в стране прямо сейчас. Я очень рад, что такие арены появляются у нас, очень хотелось бы, чтобы после чемпионата тут было много игр. Такой стадион надо показывать зрителям», — сказал Сычев, известный по выступлениям за московские «Локомотив» и «Спартак». Сейчас 33-летний Сычев играет за команду Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Локомотив-Казанка».

На вопрос, с чем у него «Лужники» ассоциируются в первую очередь, Сычев ответил: «Дебют в премьер-лиге в составе “Спартака”, победа в Кубке с “Локомотивом” и победа над сборной Англии в 2007 году».

В субботу на поле «Лужников» Сычев вместе с другими экс- игроками национальной команды России провел мастер-класс для юных футболистов. Мероприятие, в котором приняли участие около 1,5 тыс. детей, стало первым спортивным событием в «Лужниках» после реконструкции арены. Церемония старта тура кубка мира пройдет в «Лужниках» и начнется в 14:00 мск.

Кубок мира объездит более 50 стран. Больше всего остановок будет в России. Первая российская часть тура охватит Красноярск (10—11 сентября), Омск (16—17 сентября), Челябинск (23—24 сентября), Уфу (29 сентября — 1 октября), Пермь (3—4 октября), Саранск (7 октября), Ярославль (11—12 октября), Калининград (14—15 октября), Тула (17—18 октября), Курск (21—22 октября), Воронеж (27—29 октября), Саратов (4—6 ноября), Волгоград (11—12 ноября), Краснодар (17—19 ноября), Сочи (24—26 ноября), Москву, где 1 декабря пройдет жеребьевка группового этапа финальной стадии чемпионата мира. Во второй части программы кубок побывает во Владивостоке (1—4 мая), Новосибирске (5—8 мая), Екатеринбурге (9—12 мая), Самаре (13—16 мая), Казани (17—20 мая), Нижнем Новгороде (21—24 мая), Ростове-на-Дону (25—28 мая), Санкт-Петербурге (29 мая — 2 июня), а с 3 по 7 июня будет вновь выставлен в Москве.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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