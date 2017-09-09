Сычев: «Лужники» — лучший стадион в России прямо сейчас
МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский стадион «Лужники» является лучшим стадионом России, его обязательно нужно показывать туристам и болельщикам. Об этом перед церемонией старта мирового тура кубка мира по футболу ТАСС заявил бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев.
«Безусловно, “Лужники” — лучший стадион в стране прямо сейчас. Я очень рад, что такие арены появляются у нас, очень хотелось бы, чтобы после чемпионата тут было много игр. Такой стадион надо показывать зрителям», — сказал Сычев, известный по выступлениям за московские «Локомотив» и «Спартак». Сейчас 33-летний Сычев играет за команду Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Локомотив-Казанка».
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